Hohe Corona-Zahlen: Erster Hamburger Bezirk legt Pläne vor Stand: 10.04.2021 06:31 Uhr Wie eine NDR-Recherche zeigt, sind die Corona-Zahlen in einigen ärmeren Hamburger Stadtteilen am höchsten. Harburg ist jetzt der erste Bezirk, der konkrete Pläne vorlegt, um das zu ändern.

Harburg will Corona quasi auf die Straße bringen: Mit Plakaten, Sprühkreide und mit Stelzenläufern sollen Informationen und Aufklärung unter die Leute gebracht werden, sagt Sophie Fredenhagen (SPD), die Bezirksamtsleiterin. In zehn bis 14 Tagen soll es so weit sein. Das Ganze sei aber nur der Auftakt dafür, dichter an die Menschen ranzukommen.

AUDIO: Harburg will neue Wege in Corona-Aufklärung gehen (1 Min) Harburg will neue Wege in Corona-Aufklärung gehen (1 Min)

Vorhandene Netzwerke sollen helfen

Dafür genutzt werden sollen Projekte und Netzwerke, die es schon lange gibt. Zum Beispiel die "Elternlotsen", die jungen Müttern und Vätern ansonsten in Erziehungsfragen zur Seite stehen. Außerdem sollen die Imame von Moschee-Gemeinden mit ins Boot geholt werden. Ziel sei es, die Sprache der Menschen zu sprechen, die gerade von der Pandemie besonders betroffen sind, sagt die Bezirksamtsleiterin.

Fegebank unterstützt Projekt

Unterstützt wird sie dabei von Katharina Fegebank: Hamburgs Zweite Bürgermeisterin ist als Senatorin auch für die Bezirke zuständig. Auch sie zählt darauf, mit den Aktionen mehr Menschen als bisher zu erreichen.

