Hamburger Senat legt Entwurf für Doppelhaushalt 2023/24 vor Stand: 09.06.2022 06:40 Uhr Nach dreitägigen Beratungen seines rot-grünen Senats legt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute den Entwurf für den Doppelhaushalt 2023/24 vor.

Wegen einer Corona-Infektion wird Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) per Video zu der Präsentation im Rathaus zugeschaltet. Angesichts der aktuellen Krisen und ihrer Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten ist die steuerliche Einnahmeerwartung von Unsicherheiten geprägt.

Stadt rechnet mit steigenden Steuereinnahmen

Trotz entsprechend vorsichtiger Schätzungen geht die Stadt weiter von steigenden Steuereinnahmen in den kommenden beiden Jahren aus. Der laufende Etatplan hatte für das vergangene Jahr Ausgaben in Höhe von 18,1 und für dieses Jahr in Höhe von 17,6 Milliarden Euro vorgesehen.

Drei Tage Beratungen

Verlässlich und handlungsfähig müsse die Stadt bleiben, auch in schwierigen Zeiten. Das sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Wie das gelingen kann, darüber haben die Senatorinnen und Senatoren drei Tage lang hinter verschlossenen Türen im Kaisersaal des Rathauses beraten.

