Hamburger Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff in Harburg Stand: 16.04.2023 14:33 Uhr In Harburg sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen nach einem Messerangriff am Sonnabend. Dort hatten Passanten einen lebensgefährlich verletzten 46-Jährigen auf der Straße gefunden. Sein Zustand ist mittlerweile stabil.

Der Mann taumelte schwer verletzt über die Nöldekestraße und kam dann ins Krankenhaus. Nach einer Notoperation ist sein Zustand stabil. Laut Polizei wurde dem 46-Jährigen mehrfach in den Oberkörper gestochen.

Mordkommission hofft auf Zeuginnen und Zeugen

Unklar ist, wo die Auseinandersetzung stattfand und wer noch daran beteiligt war. Deshalb hoffen die Ermittlerinnen und Ermittler der Mordkommission auf Zeuginnen und Zeugen, die in Wilstorf am Sonnabend gegen 21 Uhr etwas gesehen haben.

Zwei Motorroller brennen später in der Nähe der Messerattacke

In derselben Nacht brannten wenig später ganz in der Nähe zwei Motorroller. In einem Fall wurde eine Tiefgarageneinfahrt in der Lasallestraße stark beschädigt. Die Polizei prüft jetzt, ob es möglicherweise einen Zusammenhang zu der Messerstecherei gibt.

