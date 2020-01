Stand: 28.01.2020 23:32 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Linke will Tom Radtke ausschließen

In Hamburg hat ein Bürgerschaftskandidat der Linken den Holocaust relativiert. Auf Facebook und Twitter bezeichnete Tom Radtke den Klimawandel als "Klimaholocaust". Die Hamburger Linke distanzierte sich klar von der Äußerung und will Radtke aus der Partei werfen.

Ausgerechnet am Tag des Gedenkens

Ausgerechnet am Montag, dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee, schrieb er auf Facebook: "Was tun die Politiker gegen den Klima-Holocaust?" Außerdem nannte er die Nazis wegen ihrer Panzer große Klimasünder.

Hamburger Linke beendet Zusammenarbeit mit Klima-Aktivist Radtke NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 28.01.2020 16:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Die Hamburger Linke will einen Kandidaten für die Bürgerschaftswahl aus der Partei ausschließen. Der Klimaaktivist hatte den Holocaust relativiert. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







Linke stellt Zusammenarbeit mit Radtke ein

Die Hamburger Linke wollte ihn deshalb am Dienstag zur Rede stellen - das Gespräch sei aber geplatzt, hieß es. Anschließend erklärte die Partei, dass sie ab sofort die Zusammenarbeit mit ihm einstellt. Er soll - im Falle seiner Wahl - auf das Bürgerschaftsmandat verzichten. Außerdem will ihn die Linke aus der Partei werfen. Auch die Klimabewegung "Fridays for Future" hat sich mit scharfen Worten distanziert und erklärt, nie wieder mit ihm zu tun haben zu wollen.

