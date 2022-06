Hamburger Flughafen: Verspätungen bei vielen Flügen Stand: 22.06.2022 10:55 Uhr Schon vor Beginn der Hamburger Sommerfreien geraten am Airport die Flugpläne durcheinander. Zeitweise ist nicht einmal jeder zweite Flug pünktlich. Und immer mehr Maschinen landen nach 23 Uhr.

Mal sind es nur zehn Minuten. Aber je später der Tag, desto größer die Verspätungen. Auf den Ankunftstafeln des Hamburger Flughafens ist immer häufiger das Wort "verspätet" zu lesen. Allein am Dienstag kamen mehr als zehn Flugzeuge mit rund einer Stunde Verzögerung an. Bei den Abflügen sieht es nur etwas besser aus. Aber auch da haben zum Beispiel am Dienstag mehrere Maschinen mit mehr als einer Stunde Verspätung abgehoben. Die letzte gegen 23 Uhr mit Ziel Skopje, sie war eigentlich für 21.50 Uhr geplant.

AUDIO: Viele verspätete Flüge in Hamburg (1 Min) Viele verspätete Flüge in Hamburg (1 Min)

Mehr sehr späte Landungen

Besonders problematisch sind die späten Landungen nach Mitternacht, die einzeln genehmigt werden müssen von der Fluglärmschutzbeauftragten der Stadt. Elf Mal haben Airlines seit Monatsbeginn so eine Sondererlaubnis beantragt, acht Maschinen sind dann tatsächlich nach Mitternacht in Fuhlsbüttel gelandet.

Fluglotsen fehlen

Zwischen 23 Uhr und Mitternacht sind seit Monatsbeginn schon mehr Flugzeuge angekommen als im gesamten Juni 2019 - also vor Corona. Wesentliche Ursache ist laut Umweltbehörde, dass europaweit Fluglotsen und Fluglotsinnen fehlen, die den Verkehr in der Luft regeln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr