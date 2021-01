Hamburger Feuerwehr löscht Großbrand in Wilhelmsburg

Stand: 13.01.2021 15:32 Uhr

Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in einem Industriegebiet am Stenzelring in Wilhelmsburg: Eine rund 40 mal 60 Meter große Lagerhalle ist dort am Mittwoch abgebrannt, dabei bildete sich eine große Rauchwolke.