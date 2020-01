Stand: 17.01.2020 06:42 Uhr - NDR 90,3

Hamburg lässt Abbiegeassistenten einbauen

Hamburg startet mit dem flächendeckenden Einbau von Abbiegeassistenten in städtischen Lkw. Wie NDR 90,3 erfuhr, werden ab den kommenden Wochen alle Lastwagen der Stadt mit den Warngeräten ausgerüstet.

Tödlicher Unfall in Wandsbek

Erst am Montag war in Wandsbek ein Radfahrer gestorben, weil ihn ein Lastwagen überrollt hatte. Der Lkw-Fahrer einer privater Müllentsorgung hatte den 76-Jährigen übersehen. So etwas soll städtischen Transportern nicht mehr passieren. Hamburgs Verkehrsbehörde erklärte auf Nachfrage, jetzt seien alle Voraussetzungen geschaffen, um in den nächsten Wochen mit der flächendeckenden Umrüstung zu beginnen.

Seit vergangenem Frühjahr lief ein Test mit Abbiegeassistenten. Laut dem Internet-Portal Nahverkehr Hamburg war dieser so erfolgreich, dass alle Geräte in den 18 städtischen Test-Lastwagen blieben.

Städtische Lkw bald mit Abbiegeassistenten NDR 90,3 - 17.01.2020 08:00 Uhr Ein Pilotprojekt war erfolgreich, jetzt will Hamburg alle städtischen Lastwagen mit Abbiegesystemen ausrüsten, um Unfälle mit Radfahrern zu vermeiden. Reinhard Postelt berichtet.







Stadt will Vorreiter sein

Mit den drei Herstellern hat die Verkehrsbehörde eine Rahmenvereinbarung unterschrieben. Die Geräte kosten normalerweise 1.000 bis 2.000 Euro. Insgesamt zählt Hamburg 2.200 städtische Lastwagen von über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht - etwa bei Feuerwehr und Stadtreinigung. Die Stadt will mit der Ausrüstung eine Vorreiterrolle einnehmen. Die EU verlangt die Warngeräte in fabrikneuen Lastwagen erst ab dem Jahr 2024.

