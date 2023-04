Hamburg kauft Bezirksamt Wandsbek zurück Stand: 06.04.2023 14:12 Uhr Die Stadt Hamburg kauft das Gebäude des Bezirksamts Wandsbek von einem privaten Investor zurück. Das sogenannte Stormarnhaus war 2006 - zusammen mit anderen städtischen Immobilien - vom damaligen CDU-Senat verkauft worden.

Rund 25 Millionen Euro zahlt Hamburg für das Haus an der Schlossstraße in Wandsbek, das schon einmal der Stadt gehört hatte. Gutachter hatten sogar einen noch etwas höheren Wert für die Immobilie angesetzt. Das Gebäude, in dem sowohl die Bezirksamtsleitung als auch das Kundenzentrum seinen Sitz hat, verfügt über so viel Fläche wie zwei Fußballfelder.

Unter CDU-Senat 2006 verkauft

Unter dem damaligen Bürgermeister Ole von Beust (CDU) und seinem Finanzsenator Wolfgang Peiner (ebenfalls CDU) hatte die Stadt 2006 eine ganze Reihe von Immobilien verkauft, neben dem Bezirksamt Wandsbek zum Beispiel auch die Finanzbehörde, Jobcenter und Amtsgerichte. Anschließend wurden die Häuser zurückgepachtet.

Dressel: Rückkauf passt zur Strategie der Stadt

In den kommenden Jahren muss sich die Stadt bei den gepachteten Häusern auf kräftige Mieterhöhungen einstellen. Laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) passt der Rückkauf des Bezirksamts Wandsbek perfekt zur Strategie der Stadt, wo immer es möglich ist, selbst genutzte Immobilien anzukaufen - und so langfristig Kosten zu sparen.

