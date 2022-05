Stand: 28.05.2022 09:29 Uhr Hamburg beteiligt sich am Tag der Leichten Sprache

Leichte Sprache: Sie nutzt nur sehr bekannte Wörter, kurze Sätze und nennt viele Beispiele. Leichte Sprache ist besonders wichtig für Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten sowie für Menschen, die die deutsche Sprache erst erlernen. Heute ist der "Internationale Tag der leichten Sprache".

Etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher haben die Angebote in Leichter Sprache im Webportal hamburg.de, der offiziellen Hamburg-Seite, im vergangenen Jahr angeklickt. Das erklärte die Sozialbehörde auf Nachfrage von NDR 90,3. Die Informationen, die verfügbar sind, werden demnach stetig erweitert. Die Senatskanzlei arbeitet derzeit an Lösungen, die eine schnelle Übersetzung in die leicht verständliche Sprache ermöglichen, heißt es.

UN-Konvention aus dem Jahr 2009

Wie alle staatlichen Stellen müsen auch die Hamburger Behörden Informationen und Angebote allen Menschen zugänglich machen. Dazu verpflichtet sie die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland im Jahr 2009 unterschrieben hat. Zur Zeit wird der Landesaktionsplan in Hamburg überarbeitet. Auch Betroffene werden daran beteiligt. In dem Plan wird geregelt, wie die Stadt die Behindertenrechtskonvention konkret umsetzt. Auf seinen Social Media-Kanälen informiert die Stadt am heutigen Sonnabend über ihr Angebot in leichter Sprache. Beim NDR gibt es ebenfalls online Texte in leichter Sprache.

