Hamburg: Mehr mobile Wasserspender für kostenloses Trinken Stand: 06.08.2022 06:39 Uhr In Hamburg gibt es im öffentlichen Raum wenige Möglichkeiten, kostenlos Trinkwasser zu bekommen. Jetzt sollen mobile Trinkbrunnen das Angebot ergänzen.

Sie sind in etwa so groß wie ein Stromkasten, haben blaue Aufkleber und Wasserhähne: Von Veranstaltungen wie dem Triathlon oder dem Dom kennt man sie schon. Hamburg Wasser hat am Freitag den ersten mobilen Brunnen in der Museumstraße in Ottensen aufgestellt. Am Montag folgt der nächste am Volkspark in Bahrenfeld. Fünf weitere Standorte sind in Planung, aber es fehlen noch die Genehmigungen aus den Bezirken Nord, Mitte und Bergedorf.

Weitere Trinkbrunnen geplant

Bis Ende des Sommers bleiben die mobilen Brunnen stehen. Die Qualität des Trinkwassers werde dabei ständig überwacht, versichert Hamburg-Wasser-Geschäftsführer Johannes Brunner. Und er kündigte gleichzeitig an, dass im kommenden Jahr bis zu zehn neue fest installierte Trinkbrunnen kommen sollen. Zurzeit entwickele man einen Prototyp, der barrierefrei sei, möglichst wenig Flächen für Vandalismus habe und auch Tieren eine Trinkmöglichkeit biete.

Vier feste Anlagen

Bislang hat Hamburg erst vier feste Trinkwassersäulen: am Stadtpark, an den Landungsbrücken und am rechten und linken Alsterufer. Hinzu kommen Wasserstellen, die sich größtenteils in öffentlichen Toiletten befinden.

