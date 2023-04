Hamburg: Klima-Aktivisten blockieren Elbtunnel und Elbbrücken Stand: 06.04.2023 09:58 Uhr Eine neue Aktion der "Letzten Generation" hat massive Auswirkungen auf den Verkehr über die Hamburger Elbe. Betroffen sind zurzeit die Elbbrücken und der Elbtunnel in Richtung Norden.

Die A7 ist in Höhe Elbtunnel in Richtung Norden gesperrt. Auch die Elbbrücken sind stadteinwärts gesperrt, deswegen ist auf der A1 die Überleitung zur A255 im Dreieck Norderelbe dicht. Es bildeten sich bereits kilometerlange Staus. Für Karfreitag hatte der ADAC wegen der Osterfeiertage ohnehin vor langen Wartezeiten gewarnt.

Auch Speiseöl benutzt

Auf den Elbbrücken klebten sich fünf Aktivisten und Aktivistinnen auf der Fahrbahn fest. Die Polizei versucht, sie von der Straße zu lösen und leitete den Verkehr an der Einsatzstelle vorbei. Am Elbtunnel setzten die Aktivistinnen und Aktivisten offenbar auch Speiseöl ein, deshalb muss dort die Fahrbahn gereinigt werden.

Klebeaktion auf der Veddel verhindert

Andere Aktivisten und Aktivistinnen hatten zuvor versucht, die Niedernfelder Brücke auf der Veddel zu blockieren. Zivilpolizisten verfolgten sie und konnten dadurch offenbar eine Festklebe-Aktion verhindern.

Zuletzt war Köhlbrandbrücke gesperrt

Nach mehreren Aktionen in Hamburg in den vergangenen Wochen hatten Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der "Letzten Generation" erst am Dienstag erneut die Köhlbrandbrücke blockiert. Die Polizei nahm neun Menschen in Gewahrsam und will prüfen, ob sie vor Gericht eine längere Ingewahrsamnahme für sie beantragt.

"Wir müssen einfach stören"

Wie lange es in Hamburg noch weitergeht mit den Blockaden, darauf will sich die "Letzte Generation" nicht festlegen. Sprecherin Katja Schreiner sagte NDR 90,3 und dem NDR Hamburg Journal am Mittwoch: "Wir müssen einfach stören, um deutlich zu machen, dass sich etwas verändern muss."

VIDEO: Wie weit gehen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation"? (6 Min)

Rechtswissenschaftler kritisiert Aktionen

Deutliche Kritik an den Protesten kommt unter anderem von dem bekannten Hamburger Rechtswissenschaftler Ulrich Karpen. Er hält die Aktionen trotz der Klimakrise für nicht verhältnismäßig. "Das Verständnis für den Hintergrund einer Tat ist vielleicht bei den Klima-Aktivisten ein bisschen größer, aber auf der anderen Seite sind immer Rechte von Bürgern betroffen."

Leonhard warnt vor Folgen von Blockaden

Neben dem Industrieverband Hamburg kritisierte auch Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) die Aktionen der "Letzten Generation". Sie warnte im Gespräch mit NDR 90,3 vor den wirtschaftlichen Folgen für den Hafen.

