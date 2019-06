Stand: 07.06.2019 11:41 Uhr

"Halunder Jet": Keine Fahrten bis Sonntag

Der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" fällt wegen eines technischen Defekts bis einschließlich Sonnabend aus. An dem Katamaran - der normalerweise täglich von Hamburg aus Helgoland ansteuert - finden seit Donnerstag außerplanmäßige Wartungs- und Garantiearbeiten statt. Das teilte die Reederei Helgoline auf ihrer Internetseite mit. Das Unternehmen empfiehlt Reisenden, auf das Bäderschiff "MS Helgoland" ab Cuxhaven auszuweichen. Aus Helgoland ankommende Fahrgäste sollen per Bus nach Wedel oder Hamburg gebracht werden.

Nicht die ersten Schwierigkeiten

Videos 00:37 Hamburg Journal 18.00 "Halunder-Jet" schon wieder in Werft Hamburg Journal 18.00 Der "Halunder-Jet" ist schon wenige Tage nach Saisonstart wieder außer Dienst. Der Helgoland-Katamaran liegt jetzt erneut in der Werft. Video (00:37 min)

Der "Halunder Jet" war im März schon später in die Saison gestartet als geplant. Die Arbeiten bei einem Check und einer sogenannte Garantie-Dockung in einer Hamburger Werft hatten länger gedauert als gedacht. Kurz darauf musste der Katamaran erneut in die Werft, damit die restlichen Arbeiten beendet werden konnten, mit denen die Werft nicht fertig geworden war.

97.000 Fahrgäste im ersten Jahr

Etwa 97.000 Fahrgäste nutzten den 2018 fertiggestellten Katamaran in seiner ersten Saison, die im November 2018 offiziell endete. Der 17 Millionen Euro teure und 56 Meter lange "Halunder Jet" hatte seinen Vorgänger gleichen Namens abgelöst. Der Katamaran war damals auf den Philippinen gebaut und dann nach Hamburg überführt worden.

Eine Entdeckungsreise in Bildern













































Weitere Informationen Helgoland-Fähre muss erneut in die Werft Verpatzter Start für den "Halunder-Jet" in die frühe Saison: Die Helgoland-Fähre muss zurück in die Werft, um ausstehende Arbeiten zu beenden. Erst am Freitag soll sie wieder fahren. (26.03.2019) mehr Helgoland-Fähre verspätet in Saison gestartet Früher als sonst, aber doch später als ursprünglich geplant: Der neue "Halunder Jet" hat am Dienstag vom Hamburger Hafen in Richtung Helgoland abgelegt. (19.03.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.06.2019 | 11:00 Uhr