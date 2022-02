HSH Nordbank: Hamburg und Schleswig-Holstein werden Altlasten los Stand: 22.02.2022 11:40 Uhr Hamburg und Schleswig-Holstein werden einen großen Teil der Altlasten der ehemaligen HSH Nordbank los. Die Bad Bank für faule Schiffskredite, die HSH Portfoliomanagement, hat 56 Schiffe als Paket an eine US-Bank und einen Investmentfonds verkauft.

"Wer hätte das gedacht," sagte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Kiel. In der Nacht zuvor sind bei einem Hamburger Notar die Kaufverträge unterzeichnet worden. Wie viel Hamburg und Schleswig-Holstein für die Containerfrachter und Tanker bekommen, darüber herrscht Stillschweigen. Unter dem Strich wird die Abwicklungsgesellschaft für die HSH-Schiffskredite ein Plus machen.

Restliche Kredite sollen zeitnah abgewickelt werden

Mit dem Verkauf jetzt könne man einen Schlussstrich unter das düstere HSH-Kapitel ziehen, sagten Dressel und auch Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Die verbleibenden 18 Schiffe sollen in den kommenden Monaten einzeln verkauft werden. Dennoch bleiben Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen auf mehr als neun Milliarden Euro Schulden sitzen.

Milliardenaufwand für Hamburg und Schleswig-Holstein

Die HSH Nordbank, die gemeinsame Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein, war Anfang des Jahrtausends zum größten Schiffsfinanzierer weltweit aufgestiegen, dabei aber massiv in Schieflage geraten. Beide Länder hatten die Bank wiederholt mit Milliardenaufwand vor dem Konkurs gerettet und sie dann 2018 auf EU-Anweisung verlustreich an eine amerikanische Investorengruppe verkauft.

