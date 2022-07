HADAG gibt drei neue Fähren für Hamburger Hafen in Auftrag Stand: 19.07.2022 11:20 Uhr Nahverkehr in Hamburg - das sind ja nicht nur Busse und Bahnen, sondern auch die Hafenfähren der HADAG. Bislang werden sie mit Diesel betrieben, die neuen Schiffe sollen in Zukunft umweltfreundlicher fahren.

Am Dienstag gab die HADAG dafür drei neue Hybrid-Fähren in Auftrag. Das sei ein riesiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaneuralität, sagte HADAG-Chef Tobias Haack. Die drei neuen Fähren werden bei der SET Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde als Plug-in-Hybride gebaut. Das heißt, die Fähren haben einen Batterieantrieb. Nachts wird geladen, tagsüber schippern sie dann elektrisch durch den Hafen. Wenn die Batterie leer ist, wird auf Diesel umgeschaltet. Die Fähren werden so gebaut, dass sie später mit auf Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen umgerüstet werden können.

Platz für 250 Passagiere

Und die drei Schiffe werden größer sein als das, was bisher in der HADAG-Flotte unterwegs ist. Sie werden 33 Meter lang und bieten Platz für 250 Passagiere. Auch der Ein- und Ausstiegsbereich wird verändert. So soll es weniger Gedrängel geben, wenn viele Gäste zum Beispiel mit Fahrrad und Kinderkarre mitfahren wollen.

AUDIO: HADAG bestellt Fähren mit umweltfreundlichen Antrieb (1 Min) HADAG bestellt Fähren mit umweltfreundlichen Antrieb (1 Min)

Neue Fähren sollen 2024 fertig sein

Mit den Fähren, die 2024 fertig sein sollen, will die HADAG unter anderem die beliebten Linien 62 und 72 verstärken. Zu den Kosten für die Neubauten machten die Werft und die HADAG keine Angaben.

Weitere Informationen Hamburgs Hafen per Schiff, Rad und zu Fuß entdecken Speicherstadt und Elbphilharmonie, Containerterminal: Tipps für Touren durch den Hafen - auch abseits bekannter Routen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.07.2022 | 13:00 Uhr