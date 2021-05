Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr bei Brand in Jenfeld

Stand: 02.05.2021 09:44 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Jenfeld ist am Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude musste evakuiert werden, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.