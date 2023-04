Großbrand in Hamburg: Einsatz der Feuerwehr dauert an Stand: 10.04.2023 07:58 Uhr Wegen des Großbrandes, der am Sonntagmorgen in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort ausgebrochen war, ist die Hamburger Feuerwehr heute immer noch im Einsatz. Mehrere Lagerhallen standen in Flammen, die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Der Brand in den Lagerhallen in Rothenburgsort ist zwar unter Kontrolle, aber noch nicht komplett gelöscht. Noch immer raucht es gewaltig in der Billstraße. Von dem Lagerhallen-Komplex ist kaum noch etwas übrig, viele Gebäude sind eingestürzt. Rund 30 Feuerwehrleute arbeiteten im Schichtsystem die ganze Nacht durch.

Trümmer verdecken Brandherde

Weil die Trümmer große Brandherde verdecken, muss schweres Gerät eingesetzt werden. Mit Baggern legen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk die Brandherde frei - erst dann können sie gelöscht werden. Der Einsatz wird laut Feuerwehr noch bis weit in den Tag laufen.

AUDIO: Großbrand in Rothenburgsort: Die Lage am Montagmorgen (1 Min) Großbrand in Rothenburgsort: Die Lage am Montagmorgen (1 Min)

Amtliche Warnmeldung gilt weiterhin

Weil es wegen des starken Rauches immer noch Geruchsbelästigungen gibt, gilt die amtliche Warnmeldung der Innenbehörde weiterhin. Demnach soll das betroffene Gebiet gemieden werden. Zudem sollen Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Den Angaben zufolge wurden im Stadtgebiet keine erhöhten Schadstoff-Messwerte festgestellt.

In einer amtlichen Warnmeldung am Sonntagmorgen war der Brand und die Rauchentwicklung zunächst als "Extreme Gefahr" eingestuft worden. Die Bevölkerung könne "durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft" beeinträchtigt werden, hieß es. Am Sonntagmittag wurde die amtliche Warnmeldung aktualisiert und nur noch als "Gefahreninformation" eingestuft. Die Innenbehörde verschickte die Warnmeldungen über die Warn-Apps KATWARN und NINA. Auch das Warn-System Cell Broadcast löste aus.

Brandursache ist noch unklar

Wie genau das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Zunächst war die Feuerwehr am Sonntag gegen 4.40 Uhr wegen eines brennenden Autos in die Billstraße gerufen worden. Dann konnte sich das Feuer schnell ausbreiten, offenbar weil es Probleme mit der Wasserversorgung gab und der Wind ungünstig stand. Binnen kürzester Zeit standen mehrere Lagerhallen in Vollbrand. Es kam auch immer wieder zu Detonationen. Über der Brandstätte stand eine riesige Rauchsäule, Rauchwolken und Asche wurden Richtung Innenstadt geweht. Wegen der starken Rauchentwicklung trugen die Einsatzkräfte Atemschutzmasken. Verletzt wurde niemand.

Sechs Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und die Polizei beteiligten sich am Sonntag an der Brandbekämpfung - insgesamt rund 220 Einsatzkräfte. Bei den Löscharbeiten wurden auch Drehleitern eingesetzt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Hostel in der Nähe des Brandorts geräumt. 39 Menschen seien an der Feuerwehrakademie in Billbrook untergebracht und betreut worden.

Auswirkungen auf Bahn-Verkehr

Der Bahn-Verkehr war wegen des Feuers stundenlang beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn gab am Sonntagvormittag bekannt, dass aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt werden müssen. Laut Bahn wurden IC-, EC-, und ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin umgeleitet und verspäteten sich bis zu 90 Minuten. Die IC- und ICE-Züge zwischen Hamburg und Rostock fielen aus. Am Sonntagnachmittag meldete die Bahn, dass der Zugverkehr auf den betroffenen Strecken wieder anlaufe. Es sei jedoch mit Folgeverspätungen zu rechnen.

S-Bahnen fahren wieder

Auch der Nahverkehr war durch den Feuerwehreinsatz eingeschränkt. Die S-Bahn Hamburg sperrte wegen des Feuerwehreinsatzes die Strecke zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet für mehrere Stunden in beide Richtungen. Am Sonntagnachmittag wurde die Streckensperrung aufgehoben. Am frühen Montagmorgen teilte die S-Bahn mit, dass nun auch wieder S-Bahnen an der Haltestelle Rothenburgsort halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.04.2023 | 08:00 Uhr