Größtes Containerschiff der Welt ist in Hamburg

Sie ist 400 Meter lang, 61 Meter breit und hat Platz für rund 24.000 Standardcontainer: Die "HMM Algeciras" gilt als das derzeit größte Containerschiff der Welt - und ist seit Sonntag in Hamburg zu sehen. Es war eigentlich für den Abend angekündigt, lief dann aber schon mit dem Morgen-Hochwasser ein. Es hat am Terminal Burchardkai in Waltershof festgemacht.

Bis Mittwoch im Hafen

Die "HMM Algeciras" befindet sich auf einer Jungfernreise, sie soll künftig im Liniendienst zwischen Südostasien und Nordeuropa eingesetzt werden. Bis Mittwoch bleibt der Frachter in Hamburg, in der Zeit werden rund 8.500 Container gelöscht und geladen. Insgesamt kann die Algeciras etwa 20 Mal so viel Ladung wie der Museumsfrachter "Cap San Diego" an Bord nehmen.

Es soll auch eine "HMM Hamburg" geben

Neben dem neuen Flaggschiff der koreanischen Reederei HMM werden in den kommenden Monaten noch mehrere nahezu baugleiche Frachter in Dienst gestellt. Insgesamt sollen es zwölf werden, die alle zwischen Asien und Europa pendeln und nach europäischen Hafenstädten benannt werden. Eines davon soll dann "HMM Hamburg" heißen.

Die äußeren Maße der Containerriesen - rund 400 Meter lang und 61 Meter breit - verändern sich beim Wettlauf um die Spitzenposition schon seit Jahren nicht mehr. Die Schiffbauingenieure auf den koreanischen Großwerften - in diesem Fall Daewoo und Samsung - finden aber immer noch eine kleine Lücke oder einen Trick, um noch ein paar mehr Container in den Schiffsrumpf zu laden.

Größenwachstum am Ende?

Allerdings mehren sich in der Branche die Hinweise darauf, dass das Größenwachstum zu Ende geht - nicht zuletzt als Folge der Corona-Krise. In ihrem Koalitionsvertrag haben sich SPD und Grüne zudem darauf geeinigt, sich mit anderen europäischen Häfen für eine Größenbegrenzung in der Schifffahrt einzusetzen.

