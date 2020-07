Stand: 26.07.2020 20:42 Uhr - NDR 90,3

Gesundheitsbehörde rechnet mit Alkohol-Verkaufsverboten

Das vergangene Party-Wochenende im Schanzenviertel und auf St. Pauli wird vermutlich nicht ohne Konsequenzen bleiben: Die Hamburger Gesundheitsbehörde geht jetzt von einem Verkaufsverbot aus, durch das die Bezirke jederzeit den Außer-Haus-Verkauf von Alkohol stoppen können.

Gesundheitsbehörde rechnet mit Alkohol-Verkaufsverbot NDR 90,3 - 27.07.2020 06:00 Uhr Autor/in: Jansen, Kristine Am Wochenende wurde auf St. Pauli und im Schanzenviertel trotz Corona wieder kräftig gefeiert. Jetzt rechnet die Gesundheitsbehörde mit schärferen Maßnahmen. Kristine Jansen berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Strengere Regeln müssen her

Erneut hatten Tausende trotz Corona in den Vergnügungsvierteln der Stadt dicht an dicht gefeiert. Wo Freiwilligkeit und Vernunft nicht helfen, müssen schärfere Regeln her, so das Fazit der Gesundheitsbehörde. Behördensprecher Martin Helfrich geht davon aus, dass im Lauf der Woche eine neue Allgemeinverfügung kommt. Dann entscheiden die Bezirke, wann und wo sie gegen den Alkoholverkauf auf der Straße vorgehen. Eine Maßnahme, die die Stadt gern vermieden hätte.

Kiez und Schanze: Feiern trotz Corona Hamburg Journal - 26.07.2020 19:30 Uhr Kaum jemand trägt zum Feiern auf der Reeperbahn Maske oder hält Abstand, das Gleiche gilt für die Schanze. Unterwegs mit den Einsatzkräften der Davidwache.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sprunghafter Anstieg kranker Urlaubsheimkehrer

Große Sorge herrscht in der Gesundheitsbehörde auch mit Blick auf die Urlaubsrückkehrer. Bei ihnen gibt es einen sprunghaften Anstieg der Corona-Erkrankten. Daher soll möglichst noch in dieser Woche das Corona-Testzentrum am Hamburger Flughafen kommen. Die Tests für Urlauber aus Risikoländern sollen freiwillig und kostenlos sein. Laut Behördensprecher Helfrich übernehme Hamburg zähneknirschend die Kosten, ehe durch kranke Rückkehrer, die wieder arbeiten gehen, ganze Firmen lahmgelegt würden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.07.2020 | 17:00 Uhr