Fünf Jahre "Wir schaffen das": Leonhard lobt Hamburgs Weg

"Wir schaffen das" - vor genau fünf Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) diesen Satz auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise bei einer Pressekonferenz in Berlin. In der Folge kamen im Herbst 2015 jeden Tag oft mehr als 1.000 Geflüchtete auch nach Hamburg. Heute sind es 300 bis 400 Schutzsuchende im Monat, bedingt durch die Corona-Pandemie und die EU-Grenzpolitik sind die Zahlen gesunken. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kam einen Monat nach Merkels viel zitiertem Satz ins Amt und findet diesen weiterhin richtig, mit einer Ergänzung: "Wir schaffen das, wenn alle es wollen", wie Leonhard es heute formuliert. Sie habe die Zeit als sehr aufregend und sehr fordernd in Erinnerung.

Leonhard: Hamburg hat Krise gut bewältigt

In Hamburg hätten viele Menschen mit angepackt, lobt die Senatorin. Auch Bürgerinitiativen hätten rückblickend dabei geholfen, konfliktreiche Situationen beispielsweise in Nachbarschaften zu lösen, so die SPD-Politikerin. Für einen Stadtstaat habe Hamburg die Krise trotz aller Schwierigkeiten gut bewältigt. Es sei zum Beispiel gelungen, keine Turnhallen zu beschlagnahmen. Die Volksinitiative "Hamburg für gute Integration" hatte durch einen drohenden Volksentscheid mit den sogenannten Bürgerverträgen erreicht, dass pro Standort nur 300 Geflüchtete untergebracht werden. "Wir alle hätten uns nicht vorstellen wollen, zu welcher Spaltung ein Volksentscheid über die Aufnahme von Flüchtlingen geführt hätte", sagte Leonhard dem NDR Hamburg Journal. Die Bürgerverträge seien gut gewesen und hätten die Debatte vorangetrieben. Man müsse mit der Initiative weiter im Gespräch bleiben.

Ziel: Geflüchtete Menschen in Arbeitsmarkt integrieren

Nach fünf Jahren "Wir schaffen das" haben laut Sozialbehörde in Hamburg mehr als 21.000 Geflüchtete eine Arbeit gefunden, davon sind allein 2.200 in Ausbildung. Leonhard sieht mit Bezug auf die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt aber weiterhin Handlungsbedarf. Durch die Corona-Krise seien sie besonders gefährdet, ihre Jobs wieder zu verlieren. Aufgabe für die Politik sei es, passgenaue Qualifizierungsangebote zu entwickeln, damit die Betroffenen die Zeit der Arbeitslosigkeit nutzen können. Nach Ansicht von Leonhard muss es nun darum gehen, die Menschen in Arbeit zu bringen, sobald die Konjunktur wieder etwas besser aussieht.

