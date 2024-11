Stand: 23.11.2024 08:38 Uhr Frauenhäuser: In Hamburg fehlen 200 Plätze

In Deutschland gibt es zu wenige Plätze in Frauenhäusern. Das geht aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes in den Bundesländern hervor. Nach der Istanbul-Konvention, die auch Deutschland unterschrieben hat, sind auf 10.000 Einwohner 2,5 Schutzplätze für Frauen und Kinder empfohlen. Diese Quote erfüllt bisher kein Bundesland - allein in Hamburg fehlen 200 Schutzplätze.

