Ein Schwerverletzter nach Schüssen in Wandsbek Stand: 30.04.2023 09:31 Uhr In Hamburg-Wandsbek ist in der Nacht ein Mann niedergeschossen und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige wurde mehrfach an den Beinen getroffen. Eine Großfahndung nach dem Angreifer blieb erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde am Rauschener Ring auf einen 26-Jährigen geschossen. Der Mann wurde offenbar mehrfach an den Beinen getroffen. Er kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen.

Angreifer ist weiter auf der Flucht

Zeitgleich begann die Fahndung nach dem Schützen. Die Polizei fuhr mit zwölf Streifenwagen durch Wandsbek, aber von dem Angreifer fehlt bislang jede Spur. Zum Hintergrund der Schießerei in der Nähe des Bundeswehrkrankenhauses konnte die Polizei noch nichts sagen. Der Verletzte soll später im Krankenhaus befragt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Immer wieder Schießereien in Hamburgs Osten

In den vergangenen Monaten hatte es vor allem im Hamburger Osten immer wieder Schießereien gegeben. Polizeigewerkschaften hatten daraufhin von einer neuen Dimension der Gewalt und Machtkämpfen in der Drogenszene gesprochen.

