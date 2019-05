Stand: 04.05.2019 16:36 Uhr

Ein Denkmal für den "Jung mit'n Tüdelband"

Fast jeder in Hamburg kennt das Lied vom "Jung mit'n Tüdelband". Es stammt von den Gebrüdern Wolf, die im frühen 20. Jahrhundert international bekannt wurden. In Erinnerung an die jüdischen Musiker und ihren Gassenhauer ist am Sonnabend eine Bronzeskulptur an der Fassade des Hauses in der Straße Hütten in der Hamburger Neustadt enthüllt worden, in dem Ludwig Wolf (1867-1955) früher gewohnt hat.

Bronzefigur "Jung mit'n Tüdelband" enthüllt 04.05.2019 19:30 Uhr In der Hamburger Neustadt gibt es ein neues Denkmal: Feierlich wurde dort der "Jung mit dem Tüdelband" als Bronzeskulptur enthüllt.







Kein Band, sondern ein Fassreifen

"Fast jeder denkt bei einem Tüdelband an ein Stück Schnur oder ein Gummiband", erklärt Sven Friemuth, der das Projekt initiiert hat. "Dabei ist es ein Fassreifen, den die Kinder vor sich her rollen ließen und mit einem Stock antrieben."

Geschaffen hat die Figur der Hamburger Bildhauer Siegfried Assmann. Wie in dem plattdeutschen Lied beschrieben, hält der Junge in der einen Hand einen Stock, mit dem er einen Reifen vor sich her treibt und "in de anner Hand'n Bodderbrood mit Kees", auf dem Kopf trägt er eine Matrosenmütze. Berühmt wurde das Lied vor allem durch Ohnsorg-Star Heidi Kabel (1914-2010), die es oft gesungen hat.

"Jung mit'n Tüdelband": Der ganze Text An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüddelband

in de anner Hand ´n Bodderbrood mit Kees,

wenn he blots nich mit de Been in´n Tüddel kümmt

un dor liggt he ok all lang op de Nees

un he rasselt mit´n Dassel op´n Kantsteen

un he bitt sick ganz geheurig op de Tung,

as he opsteiht, seggt he: hett nich weeh doon,

ischa ´n Klacks för ´n Hamborger Jung



Refrain

Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,

ruck zuck övern Zaun,

Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien.

An de Eck steiht ´n Deern mit´n Eierkorf

in de anner Hand ´n groote Buddel Rum

Wenn se blots nich mit de Eier op dat Plaaster sleit

un dor seggt dat ok al lang "bum bum".

Un se smitt de Eiers un den Rum tosomen

un se seggt "so'n Eiergrog den hebb ik geern"

as se opsteiht, seggt se: "hett nich weeh doon,

ischa´n Klacks för´n Hamborger Deern



Refrain

Jo, jo, jo, Klaun, klaun, Äppel wüllt wi klaun,

ruck zuck övern Zaun,

Ein jeder aber kann dat nich, denn he mutt ut Hamborg sien.

"Eine Erinnerung an die Wolfs schaffen" NDR 90,3 - 04.05.2019 07:52 Uhr Initiator Sven Friemuth erklärt im Gespräch mit NDR 90,3, warum der "Jung mit'n Tüdelband" eine eigene Bronzeskultur bekommen hat.







