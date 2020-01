Stand: 15.01.2020 12:00 Uhr - NDR 90,3

E-Scooter werden vor allem sonnabends gebucht

Für einige sind sie ein überflüssiges Touristenspielzeug. Andere hoffen darauf, dass durch die E-Tretroller in Hamburg mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. Jetzt hat die Verkehrsbehörde eine erste Zwischenbilanz veröffentlicht - die in der Analyse eher den Kritikern und Kritikerinnen recht gibt. Demnach werden die meisten Fahrten sonnabends gebucht - also eher nicht von Berufspendlern und - pendlerinnen.

Zuletzt Zunahme am Nachmittag

Allerdings würden Buchungen immer häufiger auch unter der Woche von 16 bis 18 Uhr eingehen. "Somit ist anzunehmen, dass E-Scooter zuletzt verstärkt für die letzte Meile im Berufsverkehr genutzt wurden oder im Freizeitverkehr nach der Arbeit", teilte ein Behördensprecher mit.

Zahl der Roller im Winter reduziert

Im Sommer standen rund 4.500 Leih-E-Tretroller in Hamburg bereit, eine Fahrt dauerte durchschnittlich elf Minuten. In den Wintermonaten waren es rund 2.500 Scooter, die im Schnitt acht Minuten pro Strecke genutzt wurden.

Analyse noch nicht vollständig

Seit Mitte Juni 2019 sind die Fahrzeuge auf Hamburgs Straßen unterwegs, seit August lässt die Behörde die Nutzerdaten auswerten, um zu sehen, wann und wo sie ausgeliehen werden. Die Nutzerdatenanalyse sollte ursprünglich am Mittwoch abgeschlossen werden. Die Verkehrsbehörde verlängert das Projekt allerdings um vier Monate, weil manche Anbieter ihre Daten erst seit November weitergeben.

