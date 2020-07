Stand: 30.07.2020 20:37 Uhr - NDR 90,3

Drogenbeauftragte besucht den Hamburger Zoll

Die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig hat sich am Donnerstag die Arbeit des Hamburger Zolls erklären lassen. "Jedes Gramm, das hier sichergestellt wird erreicht nicht den deutschen Markt und damit einen potentiell Drogeninteressierten oder Drogensüchtigen", sagte Ludwig, die seit vergangenem Herbst im Amt ist. "Deswegen tun die Kollegen hier etwas für die Volksgesundheit mit ihren Sicherstellungen."

Bundesdrogenbeauftragte zu Gast beim Hamburger Zoll Hamburg Journal - 30.07.2020 19:30 Uhr Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig hat sich beim Hamburger Zoll einen Einblick in die Arbeit der Beamten verschafft. Die CSU-Politikerin ist seit Herbst 2019 im Amt.







Kokain in einer Ladung Katzenstreu entdeckt

Zuetzt stellten die Zollfahnderinnen und Zollfahnder eine große Kokain in einer Ladung Katzenstreu in einem Container aus Südamerika sicher. "Wir hatten eine Sicherstellung von 1,8 Tonnen Kokain in Katzenstreu", sagte der Leiter des Zollfahndungsamts Hamburg, Rene Matschke.

Drogenbeauftragte zu Besuch beim Hamburger Zoll NDR 90,3 - 30.07.2020 18:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Hamburger Zollfahnder haben einen Rekordfund Kokain sichergestellt - versteckt in einer Ladung Katzenstreu. Das wurde beim Besuch der Drogenbeauftragten bekannt. Ingmar Schmidt berichtet.







"Die Kollegen von der Röntgenanlage haben gesehen, dass da Unregelmäßigkeiten in dem Katzenstreu sind. Wir haben alle Katzenstreu-Säcke ausgeladen und haben dann festgestellt, dass in über 200 Säcken jeweils fast zehn Kilogramm Kokain waren", sagte Matschke. Die Drogen seien für den Hamburger Markt bestimmt gewesen.

Großer Umschlagplatz für Drogenhandel

Der Hamburger Hafen ist einer der größten Umschlagplätze für den internationalen Rauschgifthandel in Europa. Immer wieder fängt der Zoll tonnenschwere Funde ab - in den deutschen Häfen insbesondere Kokain. Nach dem Rekordjahr 2019, in dem insgesamt 6,7 Tonnen Kokain sichergestellt wurden, rechnet der Zoll auch in diesem Jahr mit einem ähnlichen Ergebnis.

