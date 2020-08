Stand: 19.08.2020 14:12 Uhr - NDR 90,3

Corona-Krise: Deutsche essen mehr Fisch

Die Deutschen essen in Zeiten von Corona zu Hause deutlich mehr Fisch als sonst. Seit Jahresbeginn sind zwischen Bayern und Flensburg nach Angaben des Hamburger Fischinformationszentrums (FIZ) rund 15 Prozent mehr Fisch und Meeresfrüchte über die Theke gegangen.

Trotz Corona: Fischhandel boomt NDR Info - 19.08.2020 14:00 Uhr Der Fischhandel ist auch während der Corona-Krise angestiegen. Was das für die Umwelt bedeutet, erklärt Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut in Rostock.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Extremkäufe" bei Fischkonserven

Im ersten Halbjahr 2020 habe es eine Vielzahl von "Extremkäufen" gegeben, berichtete der Vorsitzende des Fischinformationszentrums, René Stahlhofen, am Mittwoch. Das zeige sich beispielsweise bei den Einkäufen von Fischkonserven, die in den Monaten Februar und März einen Nachfrageschub von bis zu 46 Prozent verzeichnet hätten.

Lokale haben es schwer

Deshalb rechnet der Branchenverband damit, dass die privaten Haushalte auch aufs ganze Jahr gesehen ihren Verbrauch um etwa 15 Prozent steigern. Ganz anders dagegen die Lage in Restaurants: Weil die meisten Lokale monatelang geschlossen waren und weil auch jetzt noch weniger Gäste als normal kommen, kaufen Restaurants auch deutlich weniger Fisch ein. Der Außer-Haus-Verkauf werde in diesem Jahr nach aktueller Schätzung einen Rückgang um 110.500 Tonnen auf 165.750 Tonnen (Fanggewicht) zu verkraften haben, so das FIZ.

Deutsche essen seit Corona mehr Fisch zu Hause NDR 90,3 - 19.08.2020 14:00 Uhr In der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Fisch deutlich gestiegen - vor allem Konserven haben erheblich zugelegt. Hamburg bleibt unangefochten die Fisch-Hauptstadt. Dietrich Lehmann berichtet.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hamburger liegen an der Spitze

Hamburg ist unangefochten die Fisch-Hauptstadt Deutschlands: Nirgendwo sonst werden so viel Lachs, Matjes oder Garnelen gegessen. 6,8 Kilogramm hat jeder Hamburger beziehungsweise jede Hamburgerin 2019 eingekauft. Zum Vergleich: Im Bundesschnitt sind es 5,2 Kilogramm. Bei den "Fischmuffeln" in Baden-Württemberg sind es nur 4,6 Kilogramm.

Weitere Informationen Delikatesse Fisch - eine Warenkunde Was unterscheidet Lachs von Seelachs? Welcher Fisch ist ideal für Sushi? Welchen Fisch sollte man aus ökologischen Gründen nicht essen? Die beliebtesten Speisefische. mehr WWF gibt Tipps zum Fisch-Kauf Kann man Fisch mit gutem Gewissen essen? Ja, sagt die Umweltstiftung WWF in ihrem Ratgeber, rät aber von vielen bedrohten Arten und konventioneller Aquakultur ab. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.08.2020 | 14:00 Uhr