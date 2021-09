Bei Blohm+Voss droht massiver Stellenabbau Stand: 30.09.2021 18:57 Uhr Bei der Hamburger Traditionswerft Blohm+Voss steht offenbar ein Kahlschlag bevor. Die Führung des Mutterkonzerns Lürssen aus Bremen hat bei einer Belegschaftsversammlung angekündigt, dass voraussichtlich ein Teil der Mitarbeitenden gehen muss.

Knapp 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat Blohm+Voss in Hamburg aktuell. Wie viele gehen müssen, ist bislang nicht bekannt. Im Raum stehen aber etwa ein Fünftel bis ein Sechstel - bestätigen will das Lürssen das nicht.

Keine Handelsschiffe mehr

Hintergrund für den geplanten Umbau bei Blohm+Voss: Die Werft ist nach Angaben von Gesellschafter Peter Lürßen nicht wettbewerbsfähig. Künftig soll sich Blohm+Voss auf den Neubau von Marineschiffen und Umbau sowie Wartung von Mega-Jachten konzentrieren. Das Geschäft mit Handelsschiffen wird komplett aufgegeben, bislang waren in den Docks regelmäßig Frachter und Spezialschiffe für Wartung und Reparaturen zu sehen.

Bald weniger Docks?

Auch von Kreuzfahrtschiffen will sich Lürssen trennen. Geprüft wird auch, ob Blohm+Voss noch alle Flächen und Docks benötigt. Über Details will Lürssen nun mit dem Betriebsrat von Blohm+Voss verhandeln. Emanuel Glass von der IG Metall Hamburg kündigte bereits an, dass man den Stellenabbau nicht einfach hinnehmen werde.

