Auftakt zum Sportsommer: "Active City Day" in Hamburg Stand: 17.06.2022 20:06 Uhr In Hamburg werden über den ganzen Sommer mehr als 150 Sport-Mitmachangebote geschaffen. Zum Auftakt des Sportsommers gab es am Freitag der "Active City Day". In der ganzen Stadt standen kostenlose Sportangebote zur Verfügung.

Zweimal musste er wegen Corona ausfallen, aber am Freitag war es wieder soweit - in Hamburg fand der "Active City Day" statt. Die Hamburgerinnen und Hamburger waren aufgerufen, sich ein wenig mehr als sonst zu bewegen. Wann, wie und wo war egal. Mehr als 100 Angebote standen zur Verfügung

Bewegungsmeile am Jungfernstieg

Auf dem Jungfernstieg wurde eine große Bewegungslandschaft aufgebaut - unter anderem mit kostenlosen Angeboten für Fitnessgymnastik, Tennis, Rollstuhlbasketball oder Klettern. Richtig sportlich wurde es am Nachmittag an den Bewegungsinseln in allen sieben Bezirken. Dort wurden die fittesten Hamburgerinnen und Hamburger gesucht.

Viele Sportangebote der Vereine

In der ganzen Stadt präsentierten sich die Vereine. Der SC Condor zum Beispiel bot Fitness für Frauen aus aller Welt an, Pilates gab es beim Niendorfer TSV und Walken beim SV Duvenstedt. Auch in diversen Einkaufszentren stand Bewegung auf dem Programm. Und im Sportzentrum Angerstraße baute die Hamburger Turnjugend den "größten Kinderturnabzeichen-Spielplatz der Welt" auf. Neu in diesem Jahr war ein Wettbewerb für die Vereine. Die Sportclubs mit den meisten Kursen für ihre Mitglieder konnten 3.000 Euro für ihre Jugendarbeit gewinnen.

Hamburger Sportvereinen "geht es wieder gut"

"Den Sportvereinen der Stadt geht es wieder gut", sagte Sportsenator Andy Grote (SPD) bereits am Mittwoch. Mit Gutscheinen habe man bisher schon 18.500 neue Mitglieder gewinnen können. Viele Vereine sind laut Grote wieder auf dem Mitgliederstand wie vor Corona.

