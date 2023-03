Amoklauf in Hamburg: Runder Tisch berät über Hilfen für Opfer Stand: 13.03.2023 19:41 Uhr Nach der Amoktat vom Donnerstag in Hamburg-Alsterdorf hat am Montag ein Runder Tisch stattgefunden, in dem über Hilfsangebote für Opfer und deren Angehörige gesprochen wurde. Noch ist offen, in welcher Form Hamburg öffentlich der Opfer gedenkt.

Es war eine "unglaublich konstruktive und sehr offene und transparente Zusammenkunft", sagte Christina Erichsen-Kruse von der Opfer-Hilfsorganisation "Weißer Ring" in Hamburg. Neben Hilfsorganisationen waren nach ihren Angaben drei Mitglieder der Zeugen Jehovas bei dem Treffen anwesend. Dabei herausgekommen, dass sie "alle Hilfe, die sie kriegen können, gerne in Anspruch nehmen". Dazu gehörten viele Fragen, die jeder Mensch habe, der mit einem solchen Ereignis im Leben nicht rechnen konnte: Wie geht es weiter? Wie kann man sich professionell helfen lassen? Auch der Weiße Ring könne Betroffene unterstützen. Dies geschehe aber zu einem späteren Zeitpunkt. "Wir kommen zum Einsatz, wenn es um die Nachsorge geht, wenn der Alltag einkehrt, wenn Schmerzen sichtbar werden, die dann nicht mehr akut behandelt werden können."

Zeugen Jehovas berichten von viel Anteilnahme und Zuspruch

Nach Angaben des Sprechers der Zeugen Jehovas in Norddeutschland, Michael Tsifidaris, ist der Zustand der Schwerverletzten zwar stabil, aber immer noch kritisch. "Wir beten dafür, dass wir keine weiteren Todesopfer beklagen müssen“, sagte er am Montag. Die Anteilnahme und der Zuspruch für die Opfer und ihre Angehörigen sei überwältigend. An einer am Sonntag online veranstalteten Versammlung hätten Menschen aus aller Welt teilgenommen. "Wir hatten etwa 1.400 virtuelle Gäste“, sagte Tsifidaris. "Viele hatten das Bedürfnis, ihr Beileid auszudrücken und einander Trost zu spenden." Auch eine bei dem Amoklauf verletzte Frau sei zugeschaltet gewesen.

Überlegungen zu Trauerfeier noch nicht abgeschlossen

Den Angaben zufolge gibt es in Hamburg knapp 4.000 Zeugen Jehovas. Die betroffene Winterhuder Gemeinde sei mit 67 Mitgliedern eine eher kleine, sagte Tsifidaris. Ob und in welcher Form es eine offizielle Trauerfeier für die Opfer geben wird, ist noch unklar. "Die Überlegungen für ein solches Gedenken sind noch nicht abgeschlossen", teilte die Senatskanzlei mit. Es gehe darum, einen würdigen Weg der Trauer zu finden, der Opfer und Angehörige tröste und zugleich die Bevölkerung mitnehme, sagte Tsifidaris.

