Stand: 24.06.2019 12:40 Uhr

Abi 2019 in Hamburg: 95 Prozent haben bestanden

95 Prozent der Hamburger Schülerinnen und Schüler haben ihre Abiturprüfung in diesem Jahr bestanden. Das gab Schulsenator Ties Rabe (SPD) auf Grundlage einer noch vorläufigen Abitur-Abfrage seiner Behörde am Montag bekannt. Die Durchschnittsnote lag demnach bei 2,42 und war damit um 0,01 Punkte schlechter als im Abi-Jahrgang 2018.

Schulsenator stellt Abiturzahlen vor NDR 90,3 - 24.06.2019 13:00 Uhr Autor/in: Gaertner, Andreas Noch vor der Zeugnisausgabe diese Woche ist klar: 95 Prozent der diesjährigen Abiturienten haben die Prüfung bestanden. Schulsenator Ties Rabe hat jetzt die vorläufigen Ergebnisse vorgestellt, berichtet Andreas Gaertner.







"Ja wir freuen uns, dass das Abitur auf dem gleichen Niveau liegt wie in den letzten neun bis acht Jahren auch", sagte Rabe. "2,42 ist der Notendurchschnitt. Das ist ordentlich. Damit liegt Hamburg im Mittelfeld der Bundesländer. Und mit über 9.000 Abiturienten können wir uns glaub ich sehen lassen".

Mehr Schülerinnen machen Abitur

An den Hamburger Gymnasien kamen die Schüler im Schnitt auf eine Note von 2,33, an den Stadtteilschulen auf 2,57 und an den beruflichen Gymnasien auf 2,58. Mit 51,6 Prozent machten etwas mehr Schülerinnen ihr Abitur als ihre männlichen Schulkameraden. Auch bei der Durchschnittsnote hatten sie mit 2,38 die Nase vorn. Die männlichen Schüler kamen im Schnitt auf die Note 2,48. Insgesamt 137 Schüler an den bisher ausgewerteten Schulen schafften ihr Abi mit der Traumnote 1,0.

Ärger um Mathe-Abitur

Ärger hatte es um einen bestimmten Teil der schriftlichen Mathe-Abi-Prüfung gegeben. Er war offenbar zu schwer. Dass für betroffene Schüler die schriftlichen Note angehoben wurde, findet der Senator eine gute Lösung: "Die Anpassungsmaßnahmen, die die Schulbehörde gemacht hat haben gewirkt.J etzt liegt der Notendurchschnitt exakt auf dem gleichen Niveau wie in den Vorjahren."

