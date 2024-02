Stand: 11.02.2024 08:40 Uhr 600 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Hamburg

In Hamburg haben am Sonnabend rund 600 Menschen gegen den Krieg in Gaza demonstriert. Die pro-palästinensischen Demonstrierenden zogen durch die Innenstadt. Laut Polizei verlief die Aktion friedlich.

