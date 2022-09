250 Veranstaltungen bei Nacht der Kirchen in Hamburg Stand: 16.09.2022 15:36 Uhr Unter dem Motto "Vom Suchen und Finden" feiert Hamburg am Sonnabend die 19. Nacht der Kirchen. In rund 70 Kirchen wird es rund 250 Kultur- und Musikveranstaltungen geben.

Neben Konzerten von Pop, Rock bis Klassik seien Comedy-Programme, Stadtführungen sowie Literatur- und Theaterevents geplant, teilte der Kirchenkreis Hamburg-Ost mit. Auch Gespräche, ein gemeinsames Gebet, Meditation oder Spiritualität würden angeboten. Erstmalig fänden auch Trauungen, Taufen und Segnungen auf Alsterschiffen statt.

Eröffnung auf Bühne des NDR am Mönckebergbrunnen

Alle Veranstaltungen sind den Angaben zufolge kostenfrei. Eröffnet wird die Nacht der Kirchen um 19 Uhr auf der Bühne des NDR am Mönckebergbrunnen durch die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs, den katholischen Erzbischof Stefan Heße und Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Fehrs: Gelegenheit, auf die Suche zu gehen

"Manchmal suchen wir gar nicht und finden doch", erklärte Bischöfin Fehrs im Vorfeld der Veranstaltung. Dies könne bei der Nacht der Kirchen in diesem Jahr eine "himmlische Begegnung oder ein tröstliches Wort in dieser krisenhaften Zeit" sein. Die Kirche lasse Menschen nicht allein. So fänden sie zwischen Gospel und Literatur auch den Infobus für Menschenrechte oder das Beten für den Frieden, so Fehrs. Hamburgerinnen und Hamburger hätten bei der Nacht der Kirchen die Gelegenheit, auf die Suche zu gehen, "um zu finden, was sie berührt", sagte Uwe Onnen, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg.

Nacht der Kirchen wird seit 2004 gefeiert

Die Nacht der Kirchen wird in Hamburg seit 2004 gefeiert, üblicherweise mit mehr als 70.000 Gästen bei zahlreichen Veranstaltungen. 2020 fand sie wegen der Corona-Pandemie nur virtuell statt, im vergangenen Jahr hybrid. Veranstalter sind der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreisverband Hamburg, das Erzbistum Hamburg und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Hamburg.

