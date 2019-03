Stand: 11.03.2019 14:09 Uhr

Wetterdienst: "Ein Sturmtief jagt das nächste"

Nach einem stürmischen Wochenende steht jetzt eine stürmische Woche bevor. "Ein Sturmtief jagt das nächste", schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite. Heute erwarten die Meteorologen zwar "nur" starke bis stürmische Böen mit maximal 70 Kilometern pro Stunde, im Westen auch Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Doch bereits morgen greifen laut DWD die Ausläufer von Sturmtief "Franz" auf Deutschland über. An der Nordseeküste seien Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde möglich. Noch heftiger wird es in der Nacht zu Mittwoch. Dann könnten vereinzelt schwere Sturmböen mit Tempo 100 über Norddeutschland hinwegfegen. Noch bis zum Wochenende bleibt es nach Angaben der Meteorologen unbeständig und zum Teil stürmisch. Aussichten auf ein Hochdruckgebiet gebe es vorerst nicht.

Sturm: Bahnreisende stranden in Osnabrück 11.03.2019 08:45 Uhr Rund 300 Bahnreisende haben die Nacht im Osnabrücker Bahnhof verbracht. Sie kamen nicht weiter, weil Sturm "Eberhard" den gesamten Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt hatte.







Reisende konnten in Aufenthaltszügen schlafen

Von der bisherigen Serie an Sturmtiefs, die seit Anfang März über Deutschland ziehen, sei "Eberhard" am Sonntag das bislang stärkste gewesen, so der DWD. Nach dem Ausfall zweier wichtiger Stellwerke infolge des Sturms stellte die Bahn den Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen vorübergehend ein. Das sorgte auch an den Bahnhöfen im Norden für Zugausfälle und Verspätungen. Gestrandete Fahrgäste konnten unter anderem am Hamburger Hauptbahnhof und am Hauptbahnhof Osnabrück in sogenannten Aufenthaltszügen die Nacht verbringen. Inzwischen hat sich der Bahnverkehr wieder weitgehend normalisiert. Für Niedersachsen und Bremen rechnet die Deutsche Bahn allerdings noch den ganzen Tag mit Beeinträchtigungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Ersthelfer von Auto erfasst - 59-Jähriger stirbt

Auch auf den Straßen führte das Wetter zu zahlreichen Unfällen. Auf der A1 im Landkreis Rotenburg war am Morgen auf regennasser Fahrbahn ein Auto ins Schlingern geraten und umgekippt. Als ein Lastwagenfahrer dem verunglückten Paar helfen wollte, raste ein nachfolgendes Auto in die Unfallstelle. Der 59-jährige Ersthelfer starb. Bereits gestern Abend geriet ebenfalls auf der A1 bei Osnabrück ein 52-Jähriger mit seinem Auto ins Schlingern und verursachte einen schweren Unfall mit sieben Verletzten. Im Süden Schleswig-Holsteins waren die Straßen heute Morgen schneebedeckt und stellenweise glatt. Auf der A21, der A23 und der A7 ereigneten sich Glätteunfälle.

Weitere Schnee- und Graupelschauer im Tagesverlauf

Nach Angaben des DWD kann es heute immer wieder zu Schnee- und Graupelschauern kommen. Dadurch könne sich selbst in tieferen Lagen eine Schnee- und Graupeldecke bilden, auf der es glatt werden kann - auch wenn das Außenthermometer des Autos Plusgrade anzeige. Auch in der Nacht zu Dienstag kann es glatt werden auf den Straßen.

Bäume blockieren Straßen in Südniedersachsen

In Südniedersachsen behinderten unterdessen durch den Sturm umgeknickte Bäume den Verkehr. Zwanzig Straßen waren heute Morgen im Landkreis Göttingen noch gesperrt. Auch im Weserbergland blockierten Bäume zahlreiche Straßen. Feuerwehren und Straßenmeistereien waren am Vormittag mit Räumarbeiten beschäftigt.

Landesforsten warnen vor Betreten der Wälder

Unterdessen warnen die niedersächsischen Landesforsten davor, die Wälder in Südniedersachsen zu betreten. Vielerorts seien Wege durch umgestürzte Bäume blockiert, angebrochene Stämme drohten umzustürzen und abgeknickte Äste herabzufallen. Noch sei das ganze Ausmaß der Schäden nicht absehbar, sagte ein Sprecher. Als erstes sollen ihm zufolge Straßen und Wege wieder passierbar gemacht werden.

