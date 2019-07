Stand: 20.07.2019 23:00 Uhr

Starkregen und Sturmböen fegen über den Norden

Der Sonnabend hat als schöner Sommertag begonnen, doch in der zweiten Tageshälfte sind vielerorts heftige Gewitter niedergegangen. Sie zogen vom Nachmittag bis in die Nacht vom Südwesten Niedersachsens in östlicher Richtung über Norddeutschland und weiter nach Polen. Starkregen und Sturmböen verursachten in Westniedersachsen und Hamburg Schäden, aus anderen Regionen lagen am späten Abend noch keine entsprechenden Meldungen vor.

Gewittriges Ende eines Sommertages















Hamburger Feuerwehr räumt Straßen

Bis 17 Uhr rückte die Feuerwehr in Hamburg zu 19 wetterbedingten Einsätzen aus, wie ein Sprecher sagte. Meist mussten Bäume und Äste von Straßen geräumt werden. Im Bereich Schnelsen sei eine Straße kurzzeitig wegen Überflutung gesperrt worden. In einem Haus schlug der Blitz ein, es entstand dem Sprecher zufolge aber kein Feuer. An der A1 bei Ahrensburg wirbelten Sturmböen Sand auf, der die Sicht beeinträchtigte.

Zwei Brände nach Blitzeinschlägen in Niedersachsen

Im Westen Niedersachsens lösten Blitzeinschläge zwei Brände aus. In Glandorf (Landkreis Osnabrück) wurde ein Schuppen getroffen, kurze Zeit später in Gölenkamp (Landkreis Grafschaft Bentheim) ein Bauernhof. Verletzte gab es in beiden Fällen nicht. Das "Kleine Fest im Großen Garten" in Hannover wurde für den Sonnabend abgesagt.

Videos 00:44 NDR//Aktuell Wochenende bringt Hitze, Schauer und Gewitter NDR//Aktuell Am Sonnabend steigen die Temperaturen auf bis zu 30 Grad an, aber ein neues Tief sorgt zum Teil für heftige Regengüsse und Gewitter. Ab Dienstag wird es dann wieder sonniger. Video (00:44 min)

Der Sonntag bringt Abkühlung

Infolge der Gewitter wird es am Sonntag kühler - die Temperaturen liegen bei 24 bis 26 Grad, an den Küsten etwas darunter. Ein Mix aus Sonne und Wolken begleitet die Norddeutschen durch den Tag. Stürmische Böen, Gewitter und Schauer sind möglich. Doch die beste Prognose liefere an diesem Tag der Blick zum Himmel, denn es bleibt unbeständig, meint Dominik Jung vom Wetterdienst Qmet. Ähnlich wird es am Montag, für den der DWD wechselhaftes Wetter bei Temperaturen von 17 bis 28 Grad erwartet - je nach Lage. Doch der Wetterexperte hat auch eine frohe Botschaft - rechtzeitig zu Beginn der sogenannten Hundstage am 23. Juli: "Zum Start der neuen Woche erwartet uns ein kräftiges Hoch."

Der Sommer kehrt zurück

Ab Dienstag setzt sich aber die Sonne durch und begleitet Urlauber und Einheimische bis mindestens Donnerstag. Mit Temperaturen von bis zu 25 Grad an den Küsten wird es auch dort sommerlich warm, im Landesinneren bewegen sich die Temperaturen zwischen 26 und 33 Grad. Für den Mittwoch werden Höchstwerte zwischen 28 und 36 Grad vorhergesagt.

Juli war bislang zu kalt

Nicht nur gefühlt war der norddeutsche Juli vielen Menschen zu kalt. "Tatsächlich liegt das Klimamittel 1,6 Grad unter dem langjährigen Durchschnitt", sagt Jung. Doch insgesamt wertet der Wetterexperte das Hin und Her zwischen Wolken, Sonne, kühleren Temperaturen und Regen als normales Phänomen: "Mitteleuropäische Sommer sind wechselhaft, das ist nichts Ungewöhnliches."

Die Bedeutung der Hundstage Sommerliche Hitzeperioden werden im allgemeinen Sprachgebrauch heute oft Hundstage genannt. Deutsche Kalender nennen konkret aber meist den Zeitraum vom 23. Juli bis zum 23. August. Mit Vierbeinern haben die Hundstage allerdings nur indirekt zu tun: Ihren Namen verdankt die sommerliche Hitzewelle dem Erscheinen des "Hundssterns" Sirius am Morgenhimmel. Dass der hellste Stern im Sternbild Großer Hund im Morgengrauen aufgeht, brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.

Weitere Informationen Mehr Regen als im Vorjahr - aber trotzdem wenig In Niedersachsen hat es von Januar bis Juni häufiger und mehr geregnet als im ersten Halbjahr 2018. Der Summe des Niederschlags ist im langjährigen Vergleich aber rückläufig. mehr #wetterextrem - Der Norden im Klimawandel Die Erde wird immer wärmer. Wetterextreme oder der Anstieg des Meeresspiegels sind die Folgen - und zeigen sich auch in Norddeutschland. Informationen und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 21.07.2019 | 06:00 Uhr