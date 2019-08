Stand: 03.08.2019 19:35 Uhr

Reisewelle: Viel Stillstand auf den Straßen

In Hamburg, Berlin und Brandenburg nähern sich die Sommerferien ihrem Ende. Nur wenige Tage danach endet auch in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Urlaubssaison. Hinzu kommt die nächste Urlaubswelle aus den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Mit anderen Worten: Im Norden herrscht wieder erhöhte Staugefahr.

A1 und A7 besonders belastet

"An den altbekannten Stellen wie der A1 bei Bad Schwartau sowie bei Hamburg-Öjendorf und der A7 bei Neumünster sowie dem Elbtunnel drohen längere Staus", prognostizierte Hans Pieper vom ADAC Hansa. Doch auch südlich von Hamburg könnte es anstrengend werden: Auf der A7 in Richtung Süden warten am Dreieck Bad Fallingbostel und bei Mellendorf schon die nächsten Baustellen.

An diesen "Stau-Hotspots" mussten Autofahrer bereits am Freitag viel Geduld mitbringen - und auch am Sonnabend sah es dort nicht viel besser aus. Vor allem rund um den Elbtunnel und zwischen Hamburg und Lübeck kam der Verkehr tagsüber immer wieder ins Stocken. Am Abend besserte sich die Lage.

Besonders belastet sind laut Piepers Prognose am Wochenende auch die Autobahnen 20 und 24 - auf diesen Verbindungen kehren Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg zurück. Hingegen sind auf der A19-Dauerbaustelle Petersdorfer Brücke nun mehrere Spuren frei.

Hamburger Ferien enden am Mittwoch

Für Sonntag sieht die Verkehrssituation laut ADAC derzeit ruhig aus, allerdings könne es sich rund um Hamburg stauen - die Hanseaten haben schließlich nur noch bis Mittwoch offiziell Ferien.

