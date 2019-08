Stand: 05.08.2019 09:55 Uhr

"Lob der Politik reicht uns nicht aus"

In Dortmund ist am Sonntag die erste bundesweite Tagung der "Fridays for Future"-Bewegung zu Ende gegangen. Vier Tage lang tauschten sich 1.700 junge Klimaschutz-Aktivisten über Strategien gegen die Erderwärmung aus - vor allem jene, die die Aktionen in den rund 600 Ortsverbänden organisieren. In Kiel ist das zum Beispiel Lucas Pohl. Er hat auch den Kongress in Dortmund mit organisiert. "Damit sich die Menschen, die sich monatelang bei 'Fridays for Future' engagieren, einfach mal kennenlernen und vernetzen", sagte Pohl am Montag auf NDR Info. Dadurch könne eine Bewegung nur noch stärker werden.

"Fridays for Future"-Kongress: "Wollten uns kennenlernen" NDR Info - 05.08.2019 06:20 Uhr Autor/in: Heckmann, Ulrike Beim Sommerkongress von "Fridays for Future" in Dortmund sei es ums Kennenlernen gegangen. Das betonte der Mitorganisator Lucas Pohl aus Kiel im Interview auf NDR Info.







Keine Einladungen für Politiker

Insgesamt standen rund 200 Workshops und Podiumsdiskussionen auf dem Programm. Doch bei der Veranstaltung in Dortmund waren Politiker ausdrücklich nicht eingeladen. Auf die Frage, warum das so war, hat Lucas Pohl eine eindeutige Antwort: Man sei schon seit Monaten mit Politikern im Austausch, doch es sei einfach nichts passiert. "Dementsprechend dachten wir uns, wir machen jetzt etwas nur für die Bewegung." Der Aktivist verweist darauf, dass die Zeit davonlaufe: "Es ist fünf nach zwölf. Wir brauchen auf jeden Fall eine Regierung, die jetzt die Verantwortung übernimmt und jetzt handelt, die Pariser Klimaziele einzuhalten", fordert der Kieler.

Hand in Hand gegen die Klimakrise

Viele Politiker haben das Thema Klimaschutz in den vergangenen Wochen und Tagen immer wieder aufgegriffen. Sogar die Bundeskanzlerin fand in ihrer traditionellen Pressekonferenz vor der Sommerpause nur positive Worte für die "Fridays for Future"-Bewegung. "Das Problem, das die Politik im Moment hat, ist, dass sie uns nicht klein bekommt", meint Pohl. Aber er stellt auch klar: "Lob der Politik reicht nicht aus. Wir wollen natürlich, dass wir Hand in Hand gegen die Klimakrise kämpfen." Es sei genug Zeit gewesen. Er glaube nicht, dass die Klimakrise ohne Verbote beziehungsweise Regulierungen in den Griff zu bekommen sei.

