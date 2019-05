Stand: 26.05.2019 22:36 Uhr

Europawahl: GroKo leidet, Grüne jubeln

Die Europawahl ist zum schwarzen Tag für die Parteien der Großen Koalition geworden: Nach den jüngsten Hochrechnungen fuhr die SPD am Sonntag auch in Norddeutschland zweistellige Verluste im Vergleich zur Wahl von 2014 ein. Die CDU verbuchte ihr historisch schwächstes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl und verlor sieben bis acht Prozentpunkte, liegt derzeit lediglich in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auf Platz eins. In Hamburg hingegen überholten die Grünen die Sozialdemokraten und setzten sich mit 31,1 Prozent der Stimmen an die Spitze. In Schleswig-Holstein stehen die Chancen für die Grünen nach derzeitigem Stand der Auszählung ebenfalls gut, stärkste Kraft zu werden.

Ohrfeige für die Große Koalition im Bund

Hochrechnungen von Infratest dimap zufolge landet die SPD deutschlandweit bei unter 16 Prozent der Stimmen, bei der letzten Europawahl 2014 machten noch 27,3 Prozent ihr Kreuzchen bei den Sozialdemokraten. CDU und CSU kommen zusammen auf etwa 28 Prozent, ein Minus von rund sieben Prozentpunkten gegenüber 2014. Die Grünen können definitiv feiern: Sie dürften am Ende ihr Bundes-Wahlergebnis von 2014 fast verdoppeln, damals erreichten sie 10,7 Prozent. AfD und FDP gewinnen gegenüber der letzten Wahl hinzu, die Linke verliert. Die Wahlbeteiligung liegt im Bund geschätzt bei 61,5 Prozent, 2014 waren es 48,1 Prozent.

Das sagen Nord-Spitzenpolitiker zum Wahlergebnis

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in dem Einbruch seiner Partei bei der Europawahl auf Bundes- und Landesebene einen Tiefschlag. Es handele sich um einen der schlimmsten Abende in der SPD-Geschichte, sagte Weil, der auch niedersächsischer SPD-Chef ist, im NDR Fernsehen. "Die SPD hat wirklich eine ganze Menge Baustellen", sagte Weil. "So einen Abend möchte ich nicht noch mal erleben."

Ralf Stegner , SPD-Bundesvize und SPD-Fraktionschef im Kieler Landtag, sagte kurz nach der Wahlprognose: "Das ist ein enttäuschendes Ergebnis für uns." Die Personaldebatten hätten den Sozialdemokraten während des Wahlkampfes sehr geschadet. Sollte die SPD erstmals bei einer bundesweiten Wahl hinter den Grünen liegen, wäre das bitter, sagte Stegner.

"Sehr bitter" - das war auch die Formulierung, die Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Chefin Manuela Schwesig für das Abschneiden ihrer Partei wählte. Zugleich warnte sie vor unüberlegten Reaktionen. "Ich sehe, dass beide große Volksparteien, CDU und SPD, zusammen viel Vertrauen verloren haben. So wie schon bei der letzten Bundestagswahl. Und das muss der Großen Koalition in Berlin zu denken geben", sagte die SPD-Landesvorsitzende im Nordosten.

Die schleswig-holsteinische SPD-Chefin Serpil Midyatli sprach von "erschreckenden ersten Zahlen". "Unsere Themen waren offenbar nicht die, die bei dieser Wahl mobilisiert haben." Das SPD-Profil sei in wichtigen Fragen offensichtlich nicht ausreichend scharf und das Vertrauen in die Partei bleibe ausbaubar.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bezeichnete das Wahlergebnis als eine schwere Niederlage für seine Partei, die CDU. Bei einem Ergebnis von bundesweit unter 30 Prozent gebe es nichts zu beschönigen, sagte Günther. "Es ist offenkundig, dass es unserem Wahlkampf nicht gelungen ist, bei den für die Menschen entscheidenden Themen sichtbar zu werden." Am eklatantesten sei dies beim Thema Klimaschutz. Hier sei die Union ohne Antworten geblieben.

Vor allem in diesem Punkt sieht auch Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann Defizite bei seiner Partei. Nötig sei ein respektvoller Umgang mit der offensichtlich bei vielen jungen Menschen vorhandenen Kernfrage, wie es mit dem Thema Klimaschutz weitergeht. Die CDU habe auf das Kritik-Video des YouTubers Rezo nicht geschickt reagiert.

"Wir müssen besser kommunizieren, was bisher erreicht wurde in der Klimaschutzpolitik", sagte der Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU, David McAllister . Offenkundig seien gerade viele junge Menschen zu den Grünen abgewandert. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses habe die CDU ihren Beitrag geleistet, dass die Europäische Volkspartei im neu gewählten Parlament wieder die stärkste Fraktion wird.

"Das Ergebnis ist kein schönes", sagte Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Vorsitzender Vincent Kokert NDR 1 Radio MV. Die große Koalition in Berlin werde offenbar als zerstritten wahrgenommen. "Wir dringen bei den Menschen einfach nicht mehr durch. Da gibt es die Erwartung nach Veränderung", so Kokert weiter. Das führe auch dazu, dass die Grünen so massiv zulegen konnten. Es sei gut, dass MV "weit hinter dem liegt, was man sonst im Osten so wählt".

Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck , sagte: "Sicherlich hat die Klimafrage zum ersten Mal in einem bundesweiten Fall so eine dominante Rolle gespielt, dass die Zögerlichkeit der Großen Koalition negativ gewirkt hat."

Die Hamburger Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina , sprach von einem sensationellen Erfolg. "Unser historisch bestes Ergebnis bei einer Europawahl ist gleichzeitig der Auftrag für die historisch größte Aufgabe: die Bewältigung der Klimakrise", sagte sie. Die Grünen wollten den Auftrag annehmen, "denn es ist höchste Zeit zu handeln, in Europa und in Deutschland". Nun müsse auch die Bundesregierung "ihre Blockade in Sachen Klimaschutz endlich überwinden", sagte Gallina. "Das ist das klare Signal der vielen jungen Menschen, die heute gewählt haben und die jeden Freitag auf die Straße gehen."

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne), wertete das Ergebnis als "kraftvolles Signal für europäischen Zusammenhalt". Den Grünen sei es gelungen, klare Positionen mit Zuversicht zu vermitteln. "Genau das hat offenbar überzeugt. Und das ist auch die Haltung, mit der wir 2020 in die Hamburger Bürgerschaftswahl gehen wollen."

Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin Anja Piel sagte: "Das ist jetzt ein klarer Arbeitsauftrag, in Brüssel und Straßburg genauso wie in Berlin und Hannover für ein starkes, ökologisches und soziales Europa zu kämpfen, aber vor allem endlich für Lösungen bei den großen Problemen." Gerade dort blockierten die großen Koalitionen in Berlin und Hannover. "Sie brauchen mehr Druck, und den werden wir Grünen jetzt überall machen: ob bei Klimaschutz, Agrarwende, Energiewende, Mobilität, Pflege oder sozialem Zusammenhalt."

Der niedersächsische FDP-Chef Stefan Birkner äußerte sich enttäuscht: "Das ist hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben", sagte Birkner im NDR Fernsehen. Nichtsdestotrotz: Der Landesverband werde mit dem derzeitigen Landtagsabgeordneten Jan-Christoph Oetjen künftig wohl einen Vertreter im Europäischen Parlament haben.

Die Linke im Nordosten musste rund sechs Prozentpunkte Verlust wegstecken. "Die Umfragewerte hatten ein solches Ergebnis schon erwarten lassen. Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Ziele für den sozio-ökologischen Umbau der Gesellschaft so zu vermitteln, dass wir damit die Menschen erreichen", stellte Landeschef Torsten Koplin fest. zurück 1/4 vor

Mehr als elf Millionen Wahlberechtigte im Norden

Einschließlich der EU-Ausländer waren nach Angaben des Bundeswahlleiters in Niedersachsen rund 6,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Schleswig-Holstein 2,3 Millionen, in Mecklenburg-Vorpommern 1,3 Millionen. In Hamburg konnten nach Angaben des Landeswahlleiters rund 1,3 Millionen Menschen abstimmen.

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl 2019 wird für die Nacht auf Montag erwartet. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Bundespolitik.

Regionalwahlen in allen norddeutschen Bundesländern

Neben der Europawahl wählten die Norddeutschen heute auch regional: bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, bei den Bezirkswahlen in Hamburg und der Bürgerschaftswahl in Bremen. Zudem wurden in sechs schleswig-holsteinischen Städten und Gemeinden die Bürgermeister neu gewählt.

