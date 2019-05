Stand: 26.05.2019 18:27 Uhr

Europawahl: GroKo abgestraft, Grüne verdoppelt

Das ist eine Ohrfeige für die Große Koalition bei der Europawahl: Laut Hochrechnung von Infratest dimap landet die SPD deutschlandweit bei unter 16 Prozent der Stimmen, bei der letzten Europawahl 2014 machten noch 27,3 Prozent ihr Kreuzchen bei den Sozialdemokraten. CDU und CSU kommen zusammen auf etwa 28 Prozent, ein Minus von rund sieben Prozentpunkten gegenüber 2014. Die Grünen können definitiv feiern: Sie dürften am Ende ihr Wahlergebnis von 2014 in etwa verdoppeln, damals erreichten sie 10,7 Prozent. AfD und FDP gewinnen gegenüber der letzten Wahl hinzu, die Linke verliert. Die Wahlbeteiligung liegt im Bund geschätzt bei 59 Prozent, 9,9 Prozentpunkte mehr als 2014.

Einschließlich der EU-Ausländer waren nach Angaben des Bundeswahlleiters in Niedersachsen rund 6,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Schleswig-Holstein 2,3 Millionen, in Mecklenburg-Vorpommern 1,3 Millionen. In Hamburg konnten nach Angaben des Landeswahlleiters rund 1,3 Millionen Menschen abstimmen.

Das vorläufige amtliche Endergebnis der Europawahl 2019 wird für die Nacht auf Montag erwartet. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Bundespolitik. Mehr zur Europawahl können Sie bei tagesschau.de lesen.

Regionalwahlen in allen norddeutschen Bundesländern

Neben der Europawahl haben die Norddeutschen heute auch regional gewählt: Bei den Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, bei den Bezirkswahlen in Hamburg und der Bürgerschaftswahl in Bremen.

