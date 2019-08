Stand: 09.08.2019 14:53 Uhr

Die nächste Reisewelle rollt

Nach den Staus vom vergangenen Wochenende müssen sich Autofahrer im Norden auch dieses Wochenende wieder auf volle Autobahnen in Richtung Norden und Süden einstellen: In zahlreichen Bundesländern enden die Sommerferien, darunter in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland. Mitte der Woche beginnt auch in Bremen und Niedersachsen wieder die Schule. Am Freitagnachmittag staute es sich bereits an etlichen neuralgischen Stellen im Norden. Viel Geduld brauchen die Autofahrer derzeit unter anderem rund um den Elbtunnel, weiter südlich auf der A7 beim Dreieck Walsrode und auf der A1 Hamburg-Osnabrück am Bremer Kreuz.

Wie es aktuell auf den Straßen im Land aussieht, erfahren Sie im NDR Verkehrsstudio.

Auf diesen Strecken brauchen Autofahrer Geduld

ADAC-Sprecherin Christine Rettig prognostiziert, dass es wegen vieler Baustellen am Wochenende vor allem auf der A7 eng werden dürfte - besonders auf dem Abschnitt zwischen Hannover-Nord und Walsroder Dreieck und weiter südlich bei Nörten-Hardenberg. Aber auch auf der A1 müssten Autofahrer Geduld mitbringen: Eine Kette von Baustellen, beginnend in Nordrhein-Westfalen bis Vechta, dürfte den Verkehr ausbremsen. Ein Nadelöhr sei Hamburg, auch was den Verkehr von und nach Lübeck angehe.

A1: Verkehrszeichenbrücke wird abgerissen

In der Zeit von heute Abend, 21 Uhr, bis Sonnabendmorgen, 5 Uhr, wird die A1 in Richtung Lübeck südlich des Dreiecks Hamburg-Süd gesperrt. Wegen des Abrisses einer Verkehrszeichenbrücke wird es zwischen Stillhorn und dem Dreieck Hamburg-Süd kein Durchkommen geben.

ADAC: Sonntag bester Reisetag

Generell raten die Verkehrsexperten des ADAC raten, am ehesten den Sonntag als Abreisetag zu wählen. Wie immer gilt: Um nicht stundenlang auf den Straßen zu stehen, sollte man am besten früh morgens oder spät abends losfahren.

Reederei Frisia verstärkt Fährverkehr

Mehr Verkehr dürfte es auch von den Ostfriesischen Inseln aufs Festland geben. Die Reederei Frisia bedient unter anderem die Strecken von und nach Norderney und Juist mit zusätzlichen Fähren, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete.

Einschränkungen gibt es am Wochenende im Fährverkehr nach Helgoland: Die Helgoland-Fähre Sonnabendmittag von Helgoland nach Cuxhaven verkehrt aufgrund der vorhergesagten Witterung nicht, auch die Verbindung um 15 Uhr ab Cuxhaven nach Helgoland entfällt.

Weitere Informationen Kanaltunnel und A1: Sperrungen in der Nacht Wer heute Abend oder nachts auf den Autobahnen unterwegs ist, muss zum Teil mehr Zeit einplanen. Behinderungen gibt es am Rendsburger Kanaltunnel und auf der A1 von Hamburg Richtung Lübeck. mehr Rettungsgasse richtig bilden Damit Rettungskräfte schnell am Unfallort eintreffen können, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Markt gibt Tipps für den Notfall auf der Autobahn. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.08.2019 | 15:00 Uhr