Arbeitsmarkt: Frühling bringt weiteren Aufschwung

Die Arbeitslosenquote ist im April deutlich gesunken. Bundesweit liegt sie nun knapp unter der Fünf-Prozent-Marke. Auch in allen norddeutschen Bundesländern ging die Zahl der Arbeitssuchenden weiter zurück. Steigende Temperaturen sorgten für einen Aufschwung, vor allem in den Außenberufen. Aber auch im Vergleich zum April vor einem Jahr haben nun mehr Menschen einen Arbeitsplatz.

Niedersachsen: Besonders junge Leute finden Jobs

Wie üblich zu dieser Jahreszeit sank die Zahl der Arbeitslosen auch in Niedersachsen. Im April waren 215.025 Frauen und Männer arbeitslos, das waren 7,2 Prozent weniger als vor einem Jahr und 2,7 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,0 Prozent. "Die Arbeitslosigkeit ging in allen Alters- und Personengruppen zurück, am stärksten profitierten Menschen unter 25 Jahren von dem hohen Personalbedarf der Betriebe", erklärte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Sie rief die Arbeitgeber dazu auf, auch Menschen mit Behinderung einzustellen. "Manche Handicaps spielen für den Arbeitsplatz gar keine Rolle. Gibt es körperliche Einschränkungen, lassen sich dafür - auch mit Unterstützung von Arbeitsagentur oder Jobcenter - leichter Lösungen finden als viele glauben."

Schleswig-Holstein: Viele Jobs im Bau und in der Tourismusbranche

Auch in Schleswig-Holstein liegt die Arbeitslosenquote nun bei 5,0 Prozent. 78.700 Menschen sind noch ohne Job. Das sind 8.800 oder 10,1 Prozent weniger als im April des Vorjahres und 5,7 Prozent weniger als im März. "Nicht nur arbeitslose Männer profitierten überdurchschnittlich, da in den Baubetrieben und den 'grünen Berufen' saisontypisch neue Mitarbeiter eingestellt wurden", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Auch in den touristisch geprägten Kreisen Nordfriesland und Ostholstein sei im April, wie schon im Vormonat März, die Arbeitslosigkeit nochmals besonders stark zurückgegangen.

Mecklenburg-Vorpommern: Erstmals seit der Wiedervereinigung unter 60.000-Marke

In Mecklenburg-Vorpommern sank die Zahl der Arbeitslosen auf 58.600. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 7,1 Prozent. Im April des Vorjahres lag sie bei 8,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat März gibt es nun 5.600 weniger Arbeitslose. "Mit 58.600 Arbeitslosen liegt deren Zahl zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung in einem April unter der 60.000-Marke", sagte Haupt-Koopmann. Erfreulich sei außerdem, dass es auch langzeitarbeitslosen Eltern und Alleinerziehenden häufiger gelungen sei, den Bezug von Hartz IV zu beenden.

Hamburg: Arbeitslosigkeit geht in allen Segmenten weiter zurück

In Hamburg waren im April 62.755 Menschen arbeitslos gemeldet, ein Minus von knapp 3.700 oder 5,6 Prozent zum Vorjahresmonat und von 722 oder 1,1 Prozent zum Vormonat. Dies ist der niedrigste Aprilwert seit 1993 mit damals 61.906 Arbeitslosen. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,0 Prozent, vor einem Jahr betrug sie noch 6,5 Prozent. Bemerkenswert ist, dass die Arbeitslosenzahlen in allen Segmenten sanken: bei den Frauen genauso wie bei den Männern, bei den jüngeren und den älteren Menschen und auch bei den Langzeitarbeitslosen.

Sönke Fock, Geschäftsführer in der Agentur für Arbeit Hamburg, sagte, die Arbeitslosigkeit sinke auch durch kurze Integrations- beziehungsweise Aktivierungsmaßnahmen. Dazu zählten einwöchige Betriebspraktika, Bewerbungstrainings oder Coaching-Angebote. Das Ziel sei dabei, die individuelle Arbeitslosigkeit zu verkürzen und den Ausgleich am Arbeitsmarkt zu beschleunigen.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) April 2019 März 2019 April 2018 Niedersachsen 215.000 5,0 % 221.100 5,1 % 231.700 5,4 Schleswig-

Holstein 78.700 5,0 % 82.200 5,3 % 87.500 5,7 Mecklenburg-

Vorpommern 58.600 7,1 % 64.200 7,8 % 67.300 8,1 Hamburg 62.800 6,0 % 63.500 6,1 % 66.400 6,5 Bund 2.229.000 4,9 % 2.301.000 5,1 % 2.384.000 5,3

