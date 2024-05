Grünen-Chefin Erdmann: "Wir prägen die politische Agenda" Stand: 04.05.2024 11:32 Uhr An diesem Wochenende findet in Neumünster der zweitägige Landesparteitag der Grünen statt. Themen sind neben der Europawahl auch die Agrar- und Energiepolitik.

Zum Auftakt am Sonnabendvormittag in Neumünster gab es eine Generaldebatte. Wo ist Licht, wo fällt Schatten auf die Regierungsarbeit der Grünen im Bund und im Land? Darüber haben die Delegierten des Landesparteitages am Vormittag eine offene Debatte geführt. Kurz vor der Halbzeit der Legislaturperiode im Norden sei es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen, hieß es im Vorfeld von der Landesvorsitzenden Anke Erdmann. "Wir wollen reden über Grüne Erfolge und auch über die harten Kompromisse, die wir schließen müssen", sagte Erdmann. Schmerzen habe man zum Beispiel beim Gedanken an das Klimaschutzgesetz oder die Bezahlkarte, so Erdmann. Das seien keine Lieblingsprojekte der Grünen, aber man mache das eben mit. Gut laufe hingegen beispielsweise der Kohleausstieg der G7-Staaten.

Grünen zeigen sich zuversichtlich

"Der Ton ist insgesamt sehr rau geworden", kommentierte sie die aktuelle Stimmung auch in Schleswig-Holstein. Parteimitglieder erführen Beleidigungen im Netz und in Echt: "Rechtsruck, Hass und Hetze, eine hybride Kriegsführung, die auf Verunsicherung setzt." Doch sie halten dagegen und seien so viele wie noch nie. Die Grünen haben im Norden mittlerweile mehr als 6.000 Mitglieder.

"Wir prägen einfach die politische Agenda", zeigte sich Erdmann zuversichtlich. Die Grünen wollten etwas ändern und seien deshalb für Nazis, Rechtspopulisten oder die Gaslobby eine echte Bedrohung, so Erdmann.

Am Sonntag geht es um die Europapolitik

Spannende Diskussionen werden am Nachmittag auch zum Thema Carbon Capture and Storage (CCS) - der unterirdischen Speicherung von CO2 - erwartet. Am Sonntag geht es dann um die Europa- und Agrarpolitik. Dann wird auch die Grüne Bundesvorsitzende Ricarda Lang in Neumünster erwartet. Bei der Europawahl im kommenden Monat wollen die Grünen in Schleswig-Holstein nach Aussage ihrer Landesspitze in die Top 2 kommen und über dem Bundesdurchschnitt ihrer Partei abschneiden. Bei der Europawahl 2019 war die Partei mit 29,1 Prozent erstmals auf Platz eins in Schleswig-Holstein gelandet.

