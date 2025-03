Gewinnen: "Auf einen Kaffee mit Alexej" Der Perkussionist Alexej Gerassimez ist künstlerischer Leiter des Festspielfrühling auf Rügen, der am 21. März beginnt. In Binz gibt er Einblicke in seine kreative Arbeit.

Komponist*innen zieht es seit Jahrhunderten auf die größte Insel Deutschlands. Seit 2012 kommen auch Musikbegeisterte im Frühling hierher, um den Festspielfrühling Rügen zu erleben. Durch das Festival soll die traditionell ruhigere Vorsaison mit einem hochkarätigem Musik- und Kulturprogramm bereichert werden, das in diesem Jahr von Schlagwerker Alexej Gerassimez gestaltet wird. 2006 erspielte sich der heute 38-Jährige gemeinsam mit seinem Bruder, dem Pianisten Nicolai Gerassimez, den Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und seither ist der Künstler dem Musikfestival eng verbunden.

"Auf einen Kaffee mit Alexej" im Binzer Hotel

Neben bekannten Spielstätten wie der Seebrücke Sellin, Theater und Marstall in Putbus, werden auch ungewöhnliche Orte wie die Nebelsignalstation am Kap Arkona oder die Nordperdhalle Göhren bespielt. Zum Gespräch bittet Moderatorin Julia Sinnhöfer den künstlerischen Leiter am 25. März imHotel am Meer & Spa in Binz. In entspannter Gesprächsrunde nahe der Strandpromenade gibt der Musiker Einblicke in seine künstlerische Karriere und spricht über prägende Wegbegleiter.

Gewinnen Sie Karten!

Mit etwas Glück können Sie dabei sein! Wir verlosen jeweils zwei Karten für die Veranstaltung am 25. März. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen wollen, füllen Sie das untenstehende Formular aus.

Einsendeschluss ist der 20. März 2025 (23:59 Uhr). Im Gewinnfall melden wir uns danach bei Ihnen.

Künstlergespräch: "Auf einen Kaffee mit Alexej" Wann: Dienstag, 25. März 2025 ab 15:00 Uhr

Hotel am Meer & Spa

Strandpromenade 34, 18609 Binz

Der Festspielfrühling auf Rügen läuft, mit Unterstützung des Norddeutschen Rundfunks, vom 21. März bis zum 30. März 2025.

