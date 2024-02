Demos gegen rechts: "Kundgebungen allein werden nichts ändern"

Von Rassismus Betroffene sehen schon lange, dass aktiv etwas gegen Hass, Rassismus und Hetze getan werden muss. Und viele von ihnen tun es schon seit vielen Jahren und unermüdlich: in ihrer Forschung, in ihrem Aktivismus, in ihrer Community-Arbeit, in ihrem politischen Engagement, in ihrer Kunst. Und manchmal wurde ihnen trotz ihrer Bemühungen nicht ausreichend zugehört. Das ist auch kraftraubend. So gesehen erscheint das Aufwachen von Hunderttausenden, die nun auf die Straße gehen, etwas zeitverzögert und ruft bei Betroffenen ein Gefühl hervor, das sich irgendwo zwischen tiefer Erschöpfung und einem tiefen "Endlich!" abspielt.

Und doch werden Demonstrationen und Kundgebungen allein nichts ändern - weder an der politischen Lage insgesamt noch an dem Sicherheitsgefühl von Muslim*innen und Migrant*innen in Deutschland. Es ist einfach, am Samstagnachmittag auf eine Demo zu gehen, auf der sich ohnehin alle darüber einig sind, dass Rassismus und Hass grundsätzlich abzulehnen sind. Schwieriger ist es hingegen, dies auch am Arbeitsplatz klar zu artikulieren und antimuslimischem Rassismus aktiv zu begegnen, bei der Wohnungssuche, in den Medien, in der Öffentlichkeit, in der Schule und im gesamten Bildungssystem. Und noch ein bisschen schwieriger ist es, eigene Denkmuster und Stereotype zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Das muss genauso geschehen wie der Gang auf die Straße.

