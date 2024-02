Großdemo gegen Rechtsextremismus in Hamburg: Viel mehr Teilnehmer Stand: 07.02.2024 19:11 Uhr 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte die Polizei in Hamburg bei der ersten großen Kundgebung gegen Rechtsextremismus am 19. Januar dieses Jahres gezählt. Jetzt hat die Innenbehörde die Teilnehmerzahl deutlich nach oben korrigiert. Demnach sollen 180.000 Menschen an der Demonstration teilgenommen haben.

Am 19. Januar strömten Tausende Menschen in die City, die U-Bahnen waren überfüllt. Und auch auf den Straßen rund um die Alster bis hinauf zum Gänsemarkt sowie auf der Mönckebergstraße standen die Menschen dicht an dicht. Wegen des Massenandrangs musste die Kundgebung sogar vorzeitg abgebrochen werden. Die Polizei zählte am Tag der Demo 50.000 Teilnehmende.

Zahl wegen des öffentlichen Interesses neu geschätzt

Der Organisator und SPD-Politiker Kazim Abaci bezweifelte die Zahl wie viele andere auch. Und er blieb beharrlich. Mit Erfolg: Die Hamburger Innenbehörde spricht jetzt offiziell von 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wegen des öffentlichen Interesses habe sie die Zahl anhand von Luftbildern neu geschätzt. Demnach hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern verteilt. Weil erfahrungsgemäß drei Personen auf einen Quadratmeter kommen, ergebe sich eine Zahl von 180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, heißt es nun aus der Innenbehörde.

Abaci: "Ein starkes Zeichen"

"Das ist ein sehr starkes Zeichen", sagte Abaci erfreut. Rund zehn Prozent der hamburgischen Bevölkerung seien aufgestanden und habe an der Kundgebung teilgenommen.

