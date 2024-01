Nachgedacht: Nicht die Weiße Rose - aber Geistesgegenwart Stand: 26.01.2024 06:00 Uhr Die Demonstrationen dieser Tage waren überwältigend groß. Und sie waren vielfältig, manchen Aktivisten aber nicht divers genug. Ulrich Kühn findet das irreführend.

von Ulrich Kühn

Beim Hinuntersteigen in den U-Bahnschacht mussten die Menschen am Dienstag in Reihe gehen. Auf der Treppe saß eine Frau, schwer zu sagen, wie alt. Sie war in ein wärmendes Tuch gehüllt. Man sah wenig von ihrem Gesicht, eigentlich nur die Brille und ihre tauchenden Augen: eingetaucht in ein Buch, das sie in den Händen hielt. Wie sie auf der Treppe gelandet war? In welcher Geschichte sie versank, in welcher Geschichte sie schwebte? Es hätte viel zu fragen gegeben, hätten nicht alle so hasten müssen. Zur U-Bahn, man kam ja aus dem Regen und dem warmen Daheim. Einem Daheim, wie alle es haben sollten.

Ein notwendiger und wohltuender Akt der Selbstvergewisserung

Vom Zufall gestoßen - der Zufall weiß, wohin er dich stößt -, hatte ich kurz zuvor gelesen, was der Schriftsteller Lion Feuchtwanger in seinem Buch "Der Teufel in Frankreich" erzählt. Er berichtet von seiner zweiten Internierung als politischer Flüchtling durch den französischen Staat im Mai 1940. Das Lager ist ihm durch eine erste Internierung vertraut. Beklemmend sinnt er darüber nach, was passiert, wenn man in relativer Behaglichkeit zu spät wahrhaben will, was droht, und darüber, wie er sich in übelsten Verhältnissen leichter einrichtet, weil sie ihm schon bekannt sind. Er richtet sich ein, doch findet sich nicht ab: Da sind seine Schilderungen, wie im Lager alle jedes Schamgefühl verlieren. Da ist sein Zorn, weil man ihn, der stets gegen den Faschismus anschrieb und mit Ehren in Frankreich begrüßt wurde, derart miserabel behandelt. Da ist die Klarheit, mit der er beobachtet, sein präziser Blick auf die Menschen. Da ist die Geistesgegenwart, die ihn später alles so plastisch erzählen lässt.

Weitere Informationen 50.000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Hamburg Die Kundgebung auf dem Jungfernstieg wurde von den Organisatoren aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet, weil es zu voll war. mehr

Das braucht es eigentlich immer: Klarheit und Geistesgegenwart. Man sieht dann Parallelen und erkennt Unterschiede. Man kann sich klarmachen: Wir ziehen vielleicht grußlos an einer Obdachlosen im U-Bahnschacht vorbei, wir haben es aber selbst in der Hand, wie tief wir als Bürger hinabsteigen wollen. Wir brauchen dafür nicht den Mut der Weißen Rose. So viel kostet es noch nicht. Die von vielfältigstem Bürgersinn getragenen riesigen Demonstrationen dieser Tage sind nicht der Charaktertest, den die Großeltern bestanden oder nicht, sie sind ein notwendiger und wohltuender Akt der Selbstvergewisserung und Vorbeugung, um den Test nie bestehen zu müssen.

Friedfertiges demokratisches Zusammenleben

Diese Demonstrationen mit ihrem überwältigenden Zuspruch sind aber auch nicht der Ort nachzuzählen, wie viele Menschen welchen Geschlechts oder welcher Hautfarbe auf den Bühnen sprechen, um daraus herzuleiten, ob es nun wirklich der große Protest "gegen rechts" gewesen ist. Diese Demonstrationen sind, das haben nicht alle verstehen wollen, der falsche Ort, um konservatives Denken oder konservative Parteien kurzschlüssig anklagend mit Rechtsradikalismus in eins zu setzen. Ein Aktivismus, der diesem Irrtum erliegt, wird auf viele nur abschreckend wirken und am Ende ruinieren, was da zu blühen begonnen hat. Es wäre ein historischer Fehler.

Weitere Informationen Weitere Demos gegen Rechtsextremismus in Niedersachsen geplant Demos finden unter anderem in Göttingen und Osnabrück statt. Mehr als 100.000 Menschen sind schon auf die Straße gegangen. mehr

Das Hinausgehen der Hunderttausende hat eine präzise Funktion. Es setzt lebendig und symbolisch, in aller Eintracht ganz unterschiedlich denkender Menschen, jene "Brandmauer" ins Bild, um die so viel bramarbasiert worden ist. Wer jenseits davon stehend behauptet, ganz allein zu wissen, zu repräsentieren, was der Wille des einen und reinen Volkes sei, will keine Demokratie. Wer diesseits steht, will und verteidigt sie. Grün oder konservativ, schwarz oder weiß, darauf kommt es diesseits nicht an: Es geht ums Ganze eines auch künftig friedfertigen demokratischen Zusammenlebens in aller Wahlfreiheit.

Was das mit der Frau im U-Bahnschacht zu tun hat? Im Rahmen dieser Friedfertigkeit lässt sich in aller Freiheit etwa über eine Politik streiten, die Wohnungsnot besser lindern könnte. Ist dieser Rahmen weg, ist es mit der Freiheit vorbei. Darum geht es, in aller Klarheit. Um nichts anderes.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin / des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | NachGedacht | 26.01.2024 | 10:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus