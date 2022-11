NDR Sachbuchpreis 2022 geht an "Klima außer Kontrolle" Stand: 03.11.2022 21:33 Uhr Annika Joeres und Susanne Götze heißen die Gewinnerinnen des NDR Sachbuchpreis 2022. Programmdirektorin Katja Marx überreichte den Preis für das Buch "Klima außer Kontrolle" am Donnerstagabend bei der Verleihung im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes.

Wie gut ist Deutschland auf den Klimawandel vorbereitet? Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat Annika Joeres und Susanne Götze zum Schreiben des Buchs "Klima außer Kontrolle" motiviert. "Spätestens nach der Katastrophe im Ahrtal wissen wir alle, dass wir in Deutschland nicht von den Folgen des Klimawandels verschont bleiben", sagt Susanne Götze bei der Verleihung. Die beiden Autorinnen haben Entwicklungen "von der Hallig bis zur Zugspitze" untersucht und beschreiben, wie wenig in Deutschland bisher für eine Anpassung an die veränderte Klima-Situation getan wird. "Es geht darum, dass wir uns jetzt schützen. Die Klimakatastrophe ist schon da. Die Folgen sind schon da - es gibt schon jetzt ein stilles Sterben", schildert Annika Joeres.

"Klima außer Kontrolle": Was wir tun können?

Was ist zu tun, in immer heißeren Sommern? Was, wenn Bäche ganze Ortschaften mit sich reißen? Wie können wir uns in Deutschland schützen? "Klima außer Kontrolle" rüttelt auf und regt dazu an, selbst aktiv zu werden. "Mit 'Was wir tun können?' sind die Abschnitte am Ende jedes Kapitels überschrieben, die uns Leserinnen und Leser nicht zur Untätigkeit verdammt zurücklassen, sondern uns präzise Ansatzpunkte aufzeigen: Praktischer geht Wissenschaft nicht", lobt die Jury-Vorsitzende Katja Marx in ihrer Laudatio. "Das Buch verknüpft wissenschaftliche Analysen zum Klimawandel mit dessen spürbaren Folgen. Es zeigt auf, wie unzureichend wir uns an die uns umgebende Veränderung anpassen und es benennt konkrete Lösungswege." Die beiden Autorinnen fragen, warum sich die Menschheit so schwertut, sich anzupassen. "Warum werden im Ahrtal genau an derselben Stelle wieder die Häuser aufgebaut?", fragt Annika Joeres. "Das ist etwas, was wir auch versuchen psychologisch zu erklären."

"Gefährlicher Glaube" und "Offene Wunden Osteuropas" gehen leer aus

Neben Susanne Götze und Annika Joeres standen noch Pia Lamberty und Katharina Nocun mit "Gefährlicher Glaube" und Franziska Davies und Katja Makhotina mit "Offene Wunden Osteuropas" auf der Shortlist. Pia Lamberty und Katharina Nocun zeigen in ihrem Buch, dass Esoterik längst kein Nischenthema mehr ist, sondern in der Mitte unserer vermeintlich rationalen Gesellschaft angekommen. Die wachsende Anhängerschaft wird radikaler und politisiert sich.

Franziska Davies und Katja Makhotina sind für ihr Buch zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs - Gedenkorte in Polen, in Belarus, in der Ukraine, in Russland und im Baltikum - gereist. Sie zeigen in "Offene Wunden Osteuropas" wie die Erwartungen der Osteuropäer an Deutschland, die russische Propaganda und die polnischen Erinnerungen an den Weltkrieg unauflöslich miteinander zusammenhängen.

LifeScienceXplained Sartorius-Preis für "Janina explains it all"

Neben dem NDR Sachbuchpreis wurde der LifeScienceXplained Sartorius-Preis für neue Kommunikation vergeben. Preisträgerin ist in diesem Jahr die Humanbiologin Janina Isabell Otto. In dem ausgezeichneten YouTube-Video "Zucker - Die nächste Pandemie?" erklärt sie, wie Zuckerkonsum und Diabetes Typ 2 miteinander zusammenhängen. "Ich wollte sichtbar machen, was jeden Tag in unserem Körper passiert. Meistens macht man sich ja erst Gedanken darüber, wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert", erklärte sie ihre Motivation für das Video. In einem spannenden Selbstexperiment hat sie die Auswirkungen verschiedener Zuckerarten im Körper getestet. "Wir fanden den Selbstversuch und auch die Art und Weise der Darstellung, sich selbst in den Ring zu werfen, total überzeugend", sagt die Unternehmerin und Jury-Vorsitzende Inga Bergen in ihrer Laudatio.

