Der NDR kürt das beste Sachbuch 2021: 10 Titel sind nominiert Stand: 05.10.2021 06:00 Uhr Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2021 steht fest: Aus 170 Einreichungen für das beste deutschsprachige Sachbuch des Jahres hat die Nominierungskommission zehn Titel ausgewählt.

Viele der nominierten Werke behandeln Fragen nach unserem gesellschaftlichen Miteinander und der Zukunft von Natur und Mensch: Dabei geht es um Biodiversität, Klimawandel und Nachhaltigkeit, Fragen der Gleichstellung, um Rassismus und Antisemitismus, bis hin zu Verschwörungsmythen und Fake News. "Alle Bücher, die wir ausgewählt haben, kreisen um drängende Themen, die für unser Zusammenleben, teils sogar unser Überleben wesentlich sind", sagt Ulrich Kühn, Leiter der Abteilung Kulturelles Wort sowie der Literaturredaktion von NDR Kultur.

Die Bücher auf der Longlist in der Übersicht:

Nach der Nominierungskommission ist die Jury am Zug: Bis Anfang November stellt sie eine Shortlist entlang der Wettbewerbskriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und Nachhaltige Wirkung zusammen. Auf deren Basis kürt sie das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres. Der NDR Sachbuchpreis ist mit 15.000 Euro dotiert. Verliehen wird die Auszeichnung im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst. In diesem Jahr findet die Gala am Abschlussabend des Festivals am 7. November 2021 statt. Glanzvoller Verleihungsort ist der Firmencampus der Sartorius AG. Das Göttinger Biotech-Unternehmen unterstützt die Preisverleihung als Partner und ergänzt ihn um den Nachwuchspreis "LifeScienceXplained" für innovative Wissenschaftsvermittlung. Die Verleihung wird live im Radio und per Livestream übertragen.