Bundestag debattiert auf Plattdeutsch, Friesisch und Dänisch Stand: 24.02.2023 16:24 Uhr Am 1. März 1998 trat die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Kraft, um den Erhalt kleinerer Sprachen zu fördern. Zum 25. Jahrestag ist die Charta nun Thema im Bundestag - bei einer Debatte am 2. März, die sprachlich besonders wird.

Vor gut einem Jahr, im Januar 2022, da feierten Johann Saathoff (SPD), Gyde Jensen (FDP) und neun Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus dem Deutschen Bundestag die Gründung des Parlamentskreises Plattdeutsch - und das partei- und regionsübergreifend. "Plattdüütsch is ene Spraak, de snackt man mitenanner, unafhängig dorvun, ut welke Frakschoon man kümmt oder welke politische Instellen man hett", sagte Jensen damals im Interview mit NDR 1 Welle Nord.

Wunsch nach einer plattdeutschen Debatte im Bundestag wird erfüllt

Nach diesem ersten Austausch äußerte die Abgeordnete aus Schleswig-Holstein auch ein klares Ziel des Parlamentskreises: "Wi wüllt in disse Legislaturperiode ene plattdüütsche Debatte in't Parlament föhren, dat is överfällig!", so die Politikerin. Immerhin habe man dafür ja noch vier Jahre Zeit, das sollte wohl zu schaffen sein.

So lange hat es nun doch nicht gedauert: auf der Tagesordnung für die 88. Sitzung des Deutschen Bundestags am 2. März 2023 steht zwischen einem 0-Euro-Ticket für Studierende, der Digitalisierung im Bauleitverfahren und Migrationspolitik eine Debatte zu Regional- und Minderheitensprachen.

Reden auf Platt, Friesisch, Dänisch, Sorbisch - alles ist möglich

Bei dieser sei es ausdrücklich erwünscht, dass die Mitglieder des Bundestags ihre Reden in einer Regional- oder Minderheitensprache halten, sagt Linda Heitmann, Abgeordnete der Grünen aus Hamburg-Altona. Plattdeutsch, Friesisch, Dänisch, Sorbisch - alles ist möglich.

Sie selbst wird ihre sechsminütige Rede op Platt halten. Dabei ist sie keine Muttersprachlerin, ist mit der Sprache nur als Kind beim Theater in Berührung gekommen. Aber ihr Herz schlage fürs Niederdeutsche, sagt sie: "De Plattdüütsche Spraak is een Part vun Norddüütschland un dor müsst wi veel mehr doon: De Kinners, de Lütten in'e School, müsst de Spraak veel mehr in ehrn Alldag hebben, un dorför will ik mi insetten." Deshalb ist sie auch Mitglied im Plattdeutschen Parlamentskreis.

Bewusstsein für Regional- und Minderheitensprachen stärken

Für ihre Rede hat Heitmann sich was die Sprache betrifft ein bisschen Unterstützung bei einem Kollegen aus der Hamburger Bürgerschaft geholt. In der Debatte soll es um die Situation der Regional- und Minderheitensprachen in Deutschland gehen und um den Stand bei der Umsetzung der Europäischen Charta.

Beschlossen wird nach dieser Aussprache des Parlaments nichts, aber: "Ik glööv, de Debatte is goot, üm in't Bewusstsein to hebben, dat Minnerheitenspraken en Deel vun’e Kultur in Noorddüütschland sünd", sagt Heitmann.

2018: Johann Saathoff kontert AfD-Antrag auf Platt

Dass eine komplette Debatte, ein ganzer Tagesordnungspunkt, in Regional- und Minderheitensprachen geführt werden soll, ist eine Premiere im Deutschen Bundestag. Einzelne Reden auf Plattdeutsch gab es allerdings schon. Zuletzt konterte Johann Saathoff aus Ostfriesland am 2. März 2018 einen Antrag der AfD größtenteils in seiner Muttersprache. Die AfD hatte damals gefordert, Deutsch als Landessprache im Grundgesetz zu verankern.

Auch 1994 ging es schon um die Europäische Sprachencharta, der mehrere Bundesländer beitreten wollten, um das Plattdeutsche zu schützen und zu fördern. Einige Abgeordnete durften daraufhin op Platt referieren, auch Wolfgang Börnsen (CDU) aus Bönstrup in Schleswig-Holstein. Er betonte, dass es sicher auch wichtigere Themen gebe, aber der Erhalt einer Muttersprache viele Menschen bewege: "Denn Moderspraak is: to Huus sien, een Barg von Seekerheit hebben, een Stück Heimat beholen." Im Transkript der Sitzung ist daraufhin "Beifall im ganzen Haus" vermerkt.

Für Stenografinnen und Stenografen wird es kompliziert

Was damals bei dieser ersten teils plattdeutschen Debatte schon eine Herausforderung war: Die Stenografinnen und Stenografen müssen alles, was im Parlament geschieht, mitschreiben. Um sicherzustellen, dass auch wirklich alles richtig wiedergegeben wurde, finden sich im Anhang der Sitzungsunterlagen von 1994 Übersetzungen der Reden.

Dieses Mal dürfte die Aufgabe wohl noch ein bisschen schwieriger werden: Linda Heitmann plant, auch einen Ausdruck auf Irisch in ihrer Rede unterzubringen. "Und so wie ich es gehört habe, ist Stefan Seidler vom SSW ganz aktiv dabei, auch Friesisch und Dänisch in seiner Rede einzubauen", verrät die Abgeordnete.

Geplant ist die Debatte derzeit für den 2. März 2023, 14 Uhr, Verschiebungen in der Tagesordnung sind aber möglich. Auf der Seite des Bundestags können Sie die Sitzung live mitverfolgen.

