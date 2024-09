Quickborn-Pries för Gesche und Peer-Marten Scheller Stand: 02.09.2024 14:49 Uhr De Hamborger Quickborn-Verenigen för plattdüütsche Spraak un Literatur hett dat Verleger-Ehpoor Gesche un Peer-Marten Scheller mit den Quickborn-Pries 2024 uttekent.

von Jan Wulf

All twee Johr warrt de bekannte Quickborn-Pries vun'e Hamborger Quickborn-Verenigen vergeven. Vele grote Plattsnackerinnen un Plattsnackers hebbt de Utteken in de verleden 64 Johr kregen, dorbi ok Rudl Kinau, Heinrich Schmidt-Barrien, Konrad Hansen, Johann D. Bellmann, Peter Nissen un Hartmut Cyriacks, Heinrich Thies un Christa Heise-Batt. De Quickborn-Pries, dat is en Utteken för Lüüd, de sik op ganz besünner Oort un Wies üm de plattdüütsche Spraak un Literatur verdeent maakt hebbt - un wat dat angeiht, hebbt ok de Priesdrägers düt Johr allerhand vörtowiesen: Gesche un Peer-Marten Scheller vun'n Hamborger Quickborn-Verlag.

Wi freit uns bannig över düssen Pries. Dat maakt een stolt, wenn een na 40 Johr Verlagsarbeit so en Pries kriggt, de doch en grote, grote Utteknung is. Dor seggt wi vun Harten Dank för! Peer-Marten Scheller, Preisträger des Quickborn-Preises

Plattdüütsch pur bi'n Hamborger Quickborn-Verlag

Mit ehrn Quickborn-Verlag hett sik dat Ehpoor heel un deel op plattdüütsche Böker spezialiseert - un dat mit groten Erfolg: "Meist all Schrieverslüüd, de in de plattdüütsche Literatur en Naam harrn oder hebbt, hebbt ehr Böker bi düssen Verlag rutbröcht", sä Gerd Spiekermann in sien Loffreed bi de Festveranstalten in'n Lichtwarksaal vun'e Carl-Toepfer-Stiften an'n Sünnavend, den 31. August. Meist 40 Johr sünd Gesche un Peer-Marten nu to Gang bi'n Quickborn-Verlag, un in düsse Tiet hebbt se allerhand ne'e plattdüütsche Schrieverslüüd utmaakt, vöranholpen un bekannt maakt: Lüüd as Reimer Bull un Boy Lornsen in de 80er Johren un denn, later, Ina Müller, Matthias Stührwoldt, Annie Heger, Yared Dibaba un vele annere, de mit ehr Geschichten ok hüüttodaags noch wiest, wo lebennig de plattdüütsche Spraak is.

Verdeensten üm Froenslüüd in'e plattdüütsche Literatur

De Verdeensten vun Gesche un Peer-Marten Scheller üm de plattdüütsche Literatur gaht aver noch wieder, meent Gerd Spiekermann. Ok siene Böker kaamt siet vele Johrn bi'n Quickborn-Verlag rut.

"De Schellers hefft ja en lange List vun Verdeensten. Dat geiht nich blots üm de plattdüütsche Literatur ut uns Tiet, also de moderne plattdüütsche Literatur. Gesche Scheller vör allen hett dat grote Verdeenst, dat se de Froenslüüd na vörn bröcht hett". Gerd Spiekermann. Autor beim Quickborn-Verlag

Groot Engagement för de plattdüütsche Spraak

Dat se Böker op Platt rutbringen doot, dat is aver blots de een Siet vun Gesche un Peer-Marten Scheller jümehr groot Engagement för de plattdüütsche Spraak. Denn ok noch blangen de Arbeit, so de Vörsittersch vun de Quickborn-Verenigen Sylvia Pein-Dethloff in ehr Reed, wöörn sik de beiden op besünner Oort un Wies för dat Plattdüütsche engageren: Peer-Marten Scheller as ehrenamtlichen Vörsitter vun’n Plattdüütsch Root för Hamborg un as Liddmaat in’n Bunnsroot för Nedderdüütsch. Un Gesche Scheller as Koordinatorin vun‘n Plattdüütsch Dag för Hamborg düt Johr.

To de Geschicht vun'n Quickborn-Verlag un de Quickborn-Verenigen

So männigeen mag sik wunnern: de Quickborn-Pries vun de Quickborn-Veeenigen geiht an den Quickborn-Verlag? Höört de Verlag un de Verenigen nich tohoop? Nee, dat doot se nich! De Quickborn-Verenigen hett twoors den Quickborn-Verlag vör middewiel 120 Johr in't Leven ropen, man al 1919 - vör nu 105 Johr - hebbt sik Verlag un Verenigen wedder trennt. De Verlag is sietdem en egen, unafhängig Ünnernehmen, de ünnerscheedlich Inhebbers harr, bet Gesche un Peer-Marten Scheller em övernahmen hebbt. Meist 40 Johr lang löppt dat nu al, wo de beiden Geschicht schrieven doot - dank en groot Engagement för de plattdüütsche Spraak un Literatur un, kloor, ok för de Schrieverslüüd, för de se sik insetten doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Wi snackt platt | 01.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch