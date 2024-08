"Ferteel iinjsen": Friesischer Schreibwettbewerb startet wieder Stand: 27.08.2024 13:00 Uhr Der Wettbewerb von NDR Schleswig-Holstein und dem Nordfriisk Instituut steht dieses Mal unter dem Motto "Teew", also "Warte". Ihre Kurzgeschichte können Sie bis zum 15. Oktober einreichen.

Warten - worauf eigentlich? Auf den Bus, die Bahn, das Flugzeug? Auf ein Paket, ein Geschenk, lieben Besuch? Warten auf den Sommerurlaub oder den Weihnachtsmann, auf einen Termin, eine erlösende Nachricht? Das alles könnten Ansätze für Ihre Kurzgeschichte auf Friesisch sein, die der NDR gemeinsam mit dem Nordfriisk Institut sucht.

Preise im Gesamtwert von 1.600 Euro werden vergeben

Der Schreibwettbewerb geht in diesem Jahr in die 13. Auflage. Mit der Pressekonferenz am 27. August in Bredstedt fällt auch der Startschuss zum Mitmachen. Der größte Wettbewerb für Friesisch wird von der AmrumTouristik AöR und der Föhr Tourismus GmbH partnerschaftlich unterstützt.

Auf die Siegerinnen und Sieger warten Preise im Gesamtwert von 1.600 Euro. Die besten fünf Geschichten werden am Sonnabend, 23. November, im Kurgartensaal in Wyk auf Föhr vorgetragen und ausgezeichnet. Zugelassen sind wieder alle nordfriesischen Mundarten und Schreibweisen.

Teilnahmebedingungen:

Jede*r kann mitmachen. Ausgenommen sind Mitarbeiter*innen des NDR, des Nordfriisk Instituut, der AmrumTouristik AöR und der Föhr Tourismus GmbH sowie die Mitglieder der Jury.

Jede*r Teilnehmer*in darf nur eine Kurzgeschichte (kein Gedicht) zum Wettbewerb einreichen. Sie darf noch nicht veröffentlicht sein.

Das Manuskript darf nicht länger als zwei Seiten (normale Maschinenschrift) sein. Es verbleibt bei NDR 1 Welle Nord.

Die Geschichte muss in nordfriesischer Sprache (alle Dialekte des Nordfriesischen sind möglich) geschrieben sein und das Thema "Teew“ betreffen.

Die Teilnehmer*innen geben den Veranstaltern das Recht zur kostenlosen Veröffentlichung der Beiträge in Druck, Bild, Wort, Internet und zur redaktionellen Bearbeitung.

Über die Prämierung entscheidet die vom Veranstalter eingesetzte Jury. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Es gibt keine orthografischen Beschränkungen. Das heißt: Jede*r darf ihr/sein Friesisch so schreiben, wie sie/er möchte.

Schicken Sie Ihre Geschichte bis Montag, 15. Oktober 2024, an:

NDR 1 Welle Nord | Stichwort: Ferteel iinjsen! Postfach 34 80 | 24033 Kiel oder vertell@ndr.de oder info@nordfriiskinstituut.de

Sie können uns Ihre Kurzgeschichte auch mit dem unten angehängten Kontaktformular senden.

Schicken Sie Ihre Geschichte bis Montag, 15. Oktober 2024, an:

NDR 1 Welle Nord | Stichwort: Ferteel iinjsen! Postfach 34 80 | 24033 Kiel oder vertell@ndr.de oder info@nordfriiskinstituut.de

Sie können uns Ihre Kurzgeschichte auch mit dem unten angehängten Kontaktformular senden.

