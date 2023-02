Stand: 24.02.2023 13:00 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Plattdüütsch in'n Bunnsdag"

Vor 25 Jahren ist die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Kraft getreten - das ist ein Grund zum Feiern, findet Christoph Ahlers.

"Plattdüütsch in'n Bunnsdag"

Is dat nich en Droom? Plattdüütsch is Amtsspraak. Dat heet: wenn Ji de Steuer-, Renten oder Sünstwat-Formularen nich verstaht, köönt Ji de ook op Platt anfordern. Oder een Dolmetscher vör Gericht. Theoretisch tominst.

Denn dat steiht in de Europäische Charta zum Schutz der Regional- und Minderheitensprachen, de vör nipp un nau 25 Johren in Kraft treden is. Ook för Freesch, Däänsch, Sorbisch un Romanes. Dat een or anner wat dor in de Charta steiht, blifft villicht en Droom, denn längst nich allns is ümsett, wat een sik domols wünscht harr.

Platt eenfach överall snacken

Liekers: in de Scholen un Kinnergoorns, dor röögt sik wat. Dat is heel wichtig, üm Plattdüütsch för de Tokunft to seekern. Un elkeen, de op't Amt, vör Gericht, in'n Gemeenderat oder annerswo Platt schnacken will, de dröfft dat ook. Blots: de mehrsten truut sik nich - wi köönt jo ook all Hochdüütsch.

Un de een or anner is wohl ook bang, dat he oder se minnachtig ankeken wart. Liekers: versöcht Se dat mol. Dat lohnt sik! Un - so beleev ick dat tominst jümmer wöller: dat gifft mehrstendeels positive Reakschionen.

Un so Spraken as Freesch un Plattdüütsch hebbt jo groote Vördeele: De Kontrolettis vun de Geheemdeensten, de Enkeltrick-Mafia un anner Telefon-Spämmer - de köönt keen Platt, de hebbt bi mi keen Schangs.

Charta hett sik al utbetahlt

De Charta garanteert, dat elkeen överall in sien Regional- oder Minderheitenspraak schnacken dröff. Un se hett dorför sorgt, dat de lütten Spraaken bi de Gesellschaft un ook bi de Politik op de Agenda staht. So schall dat Dünnersdag in'n Düütschen Bunnsdag in Berlin en Debatt över de Spraakencharta gewen - ick bün heel gespannt, wat dorbi rutsuuert…

Man dat is wiss: De Regional- un Minnerheitenspraken maakt uns Welt bunter. Dat kümmt op uns an, datt dat so blifft: Laat uns platt schnacken, prooten, kühren - wo dat man geiht.

NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 02.03.2023 | 10:40 Uhr

